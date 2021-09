Ziesar

Diese Bungalows wurden nie bezogen. Als 1989 das Kinderferienlager für das Kombinat Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Henningsdorf (LEW) seiner Fertigstellung entgegensah, war es zu spät. Seit über 30 Jahren steht das Bungalowdorf vor dem Naturparadies der Köpernitzer Tonkuten leer. Ein Fremdkörper im abgelegenen Außenbereich südlich der Autobahn. Inzwischen holen sich Birken und Erlen das verwunschene Areal mit seinen mit Wellasbest eingedeckten 36 Bungalows und einer großen Stahlbetonhalle zurück. Die im Rohbau befindliche Halle sollte offenbar die Gemeinschaftseinrichtungen samt Küche für die Kinder der Lokomotivbauer aufnehmen.

Der Geuenteich befindet sich in Nachbarschaft des zur Versteigerung stehenden Kinderferienlagers. Quelle: Frank Bürstenbinder

Jetzt sorgt das fast vergessene Areal an der grünen Grenze zu Sachsen-Anhalt wieder für Schlagzeilen. Bei der Herbst-Auktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) am 23. und 24. September in Berlin steht das nie eröffnete Kinderferienlager zur Versteigerung. Das außergewöhnliche Objekt umfasst rund sechs Hektar und kommt ab 65.000 Euro zum Aufruf. Was ein Käufer mit den inzwischen maroden Aufbauten wegen ihrer Lage im Außenbereich anstellen kann, ist allerdings unklar. „Das Areal ist stark verwildert und nur bedingt begehbar“, heißt es in dem Auktionskatalog. Heizung- und Sanitärausstattungen sind nicht mehr vorhanden.

Geuenteich war Partystelle

Ältere Ziesaraner kennen die Gegend mit dem benachbarten Geuenteich noch aus ihrer Kindheit als beliebte Bade- und Partystelle. Im Volksmund ist sie als Geuen bekannt. Der in Ziesar geborene Maler Otto Altenkirch (1875-1945) verewigte das geheimnisvoll scheinende Gewässer mehrfach auf seiner Leinwand. Die Autobahn gab es damals noch nicht. Ein Gemälde aus dem Jahr 1927 ist im Heimatmuseum der Stadt zu sehen.

Der heutige Wohnplatz am Geuen nicht weit vom Geister-Ferienlager entfernt, geht auf eine Köpernitzer Ziegelei zurück, die die in der Nachbarschaft gelegenen Tonkuten ausbeutete. Der Abbau wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingestellt. Bis 1967 wurde eine Nutria-Farm betrieben.

Von Frank Bürstenbinder