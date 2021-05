Geländer der Brücke „20. Jahrestag“ wird doch zu Schrott

Brandenburg an der Havel

Der Montagmorgen startete für Uwe Ebert mit schlechten Nachrichten. Der Inhaber der Korrosionsschutzfirma Ebert wollte sich eigentlich die stählernen Geländer der Brücke „20. Jahrestag der DDR“ sichern, bevor sie am Mittwochmorgen gesprengt wird. Aber aus Sicherheitsgründen geht das jetzt nicht mehr.

Seit Mittwoch sind seine Mitarbeiter bereits auf der Baustelle zugange und bauen das Gelände der Brücke ab. „Fast 200 Meter Geländer konnten wir schon abschrauben, auf der Seite Richtung Europakurve“, sagt Ebert. Aber auf der Brückenseite Richtung Bahnhof muss das Geländer stehen bleiben. Der Grund: Das Geländer wird noch für eine Schutzkonstruktion gebraucht.

Ohne das Geländer halten die schweren Gummivorhänge nicht

Es sind Vorhänge aus alten Autoreifen an der Brücke angebracht worden, die verhindern sollen, dass bei der Sprengung Trümmerteile durch die Gegend fliegen. Diese Vorhänge sind unheimlich schwer, einer allein wiegt um die 4,5 Tonnen. Um diese sechs Meter langen Vorhänge zu halten, wurden Löchern in die Brücke gebohrt und an Stahlstiften befestigt. Aber ohne das Geländer hält die Konstruktion wohl nicht so gut, Teile des Brücke sind auf der geländerlosen Seite schon abgebrochen. Deshalb kam am Montagmorgen die Entscheidung: Das Geländer muss bleiben.

Das Geländer der Brücke am Altstadt Bahnhof auf dem Tramseitigen Abschnitt wurde fast vollständig demontiert. Quelle: Rüdiger Böhme

Ebert versteht die Entscheidung. „Das ist eine Frage der Sicherheit, die geht uns alle an“, sagt er. Aber ärgerlich ist es doch. Er hätte gerne das gesamte Geländer der Brücke gerettet und ihm eine neue Aufgabe gegeben. Nicht aus nostalgischen Gründen, eher aus praktischen. Was genau er mit dem Geländer machen wird, will er noch nicht verraten. Erstmal wird es aufgearbeitet, damit der Stahl wieder richtig glänzt. Dann sollen die Geländeteile eingelagert werden, bis Ebert eine sinnvolle Verwendung dafür gefunden hat.

Teile des Treppengeländers konnten Mitarbeiter der Firma Ebert am Montag noch abmontieren, nur auf der Brücke muss das Geländer stehen bleiben. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch Bauschutt der Brücke wird recycelt

Uwe Ebert will am Mittwoch nach der Sprengung trotzdem nachschauen, was von dem Geländer noch übrig ist. „Vielleicht ist ja noch etwas zu retten und nicht alles Schrott“, hofft er. Notfalls muss es eingeschmolzen werden. Ebert ist nicht der Einzige, der Teile der alten Brücke nutzen will. Der Bauschutt wird nach der Sprengung zur Firma Plannerer Frischbeton gebracht und dort recycelt. Im günstigsten Fall landet das Material sogar wieder im Neubau der Brücke.

Von Lena Köpsell