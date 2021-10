Mittelmark

Klaus Schulz ist nicht vergessen, trotzdem ärgert sich der Lehniner über die Auslieferung der Gelben Tonnen. Denn unter seinem Dach gibt es noch einen zweiten Haushalt, der eine eigene Restmülltonne unterhält. „Also brauche ich zwei Gelbe Tonnen. Doch das hat die Ausfahrer nicht interessiert“, wettert Schulz gegenüber der MAZ. Über das selbe Problem beklagt sich Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm, in dessen Haus mehrere Mietparteien wohnen. „Das funktioniert so nicht. Wie weit sollen wir denn mit einer Tonne kommen?“, fragt sich Sehm. Auch der Pritzerber Gastwirt Klaus Meyer bettelte bei den Auslieferern vergeblich um eine zweite Tonne. „So wie mir geht es etlichen Leuten im Ort“, so Meyer.

Kreisweiter Unmut

Ein Haus - eine Tonne. Die vom zuständigen Entsorger Remondis praktizierte Zuteilung der Gelben Tonnen, die ab Januar 2022 die Gelben Säcke ablösen sollen, sorgt kreisweit für Unmut. Das in Prützke ansässige Unternehmen wird gerade mit Anfragen überschüttet. Dabei sollte alles nur ein Umtausch sein. Problem: Remondis hat vom kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb APM zwar die Adressen der Tonnen-Standorte übermittelt bekommen, doch aus Datenschutzgründen wurden keine detaillierten Angaben zur Zahl der Haushalte angegeben. „Laut Satzung ist bei Ihnen auch nur eine Tonne vorgesehen, teilen Sie sich diese bitte“, schreibt Remondis den Beschwerdeführern als Erklärung.

Remondis legt Kataster an

Für Verwaltungsleiter Hannes Strunz vom Landratsamt ein Unding. „Es gibt keine Satzung des Landkreises in der festgelegt ist, wie viele Gelbe Tonnen einer Familie zustehen. Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger stellen wir lediglich die haushaltsnahe Entsorgung sicher“, so Strunz. Nach einer Krisensitzung mit dem Entsorger steht jetzt fest, dass Remondis selbst ein Tonnenkataster anlegen wird. Wer zusätzliche Tonnen benötigt, soll deshalb seinen Bedarf bei Remondis anmelden. Diese 240-Liter-Behälter werden dann ab Januar nachgeliefert. Mit den Gelben Säcken gab es diese Bürokratie nicht. Wer eine neue Rolle brauchte, holte sie sich einfach aus der Gemeindeverwaltung.

Im Potsdamer Umland haben Hausbesitzer jetzt zwei Gelbe Tonnen. Doch der alte Behälter (r.) darf nicht verwendet werden. Quelle: Privat

Ärgerlich ist die kreisweite Einführung der Gelben Tonne für zahlreiche Haushalte im Altkreis Potsdam-Land. Dort gab es die Behälterlösung nämlich schon einmal. Und zwar vor der kreisweiten Einführung der Gelben Säcke. Beschwerdeführer wundern sich jetzt, warum ihre rund 20 Jahre alte Tonne von damals nicht wiederverwendet werden darf. Problem: Für die damaligen Tonnen gab es keine rechtliche Grundlage zwischen dem Landkreis und dem damaligen Entsorger. Dieser hatte von sich aus den Haushalten Gelbe Tonnen zum Stückpreis von 125 Euro angeboten. Viele griffen zu, weil sie die Gelben Säcke nicht mochten. Verwaltungsleiter Strunz spricht von einer „schleichenden Tonnifizierung“.

Alte Tonnen zum Wertstoffhof

Der aktuelle Entsorger Remondis lehnt schon aus versicherungstechnischen Gründen die Entsorgung privater Tonnen ab. Außerdem sind diese nicht mit einem neuen Barcode versehen, der den Standort ausweist. Remondis stellt klar, dass nur Tonnen entleert werden, die sich im Eigentum des Unternehmens befinden. Viele Grundstückseigentümer fragen sich jetzt, was sie mit den alten Gelben Tonnen anstellen sollen. Zumindest hat sich jetzt der Landkreis bereiterklärt diese Behälter in den APM-Wirtschaftshöfen anzunehmen. Für den Transport ist allerdings jeder selbst zuständig.

Extra-Leerung ist kostenpflichtig

Wie wichtig die Versorgung mit Gelben Tonnen ist, wenn mehrere Haushalte unter einem Dach leben, zeigt ein Szenario, zu dem es kommen könnte. Nämlich dann, wenn der Inhalt der nur für Leichtverpackungen gedachten Behälter mit Restmüll verpanscht wird. Sollte dies bei Stichproben herauskommen, bleibt die Tonne stehen. Frust ist vorprogrammiert. Den Übeltäter müssen dann die Hausbewohner unter sich herausfinden. Gibt es keine Einigung über eine Nachsortierung, kann eine kostenpflichtige Extra-Leerung beantragt werden. Gegen eine Extra-Gebühr versteht sich. Laut Abfallbilanz des Kreises produzierte jeder Mittelmärker im vorigen Jahr im Schnitt 38 Kilogramm Gelbe-Sack-Abfälle.

Kontakt zur Firma Remondis unter der Hotline 08 00/1 22 32 55.

Von Frank Bürstenbinder