Geld für bessere Wege im Stadtteil: So soll Hohenstücken barrierefrei werden

Brandenburg/H

Noch im vergangenen Jahr wurden der Stadt Brandenburg an der Havel durch Bauminister Guido Beermann Fördermittel in Höhe von 1,35 Millionen Euro ausgereicht. Ein Großteil fließt nun in den Rückbau nicht benötigter Wohnungen, in soziale Projekte und in den Straßenbau. Für die barrierefreie Umgestaltung öffentlicher Räume sind 250.000 Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ vorgesehen. Losgehen soll es damit im kommenden Jahr.

Auf dem Weg zum Bürgerhaus sind bereits abgesenkte Schwellen und Querungen Quelle: Moritz Jacobi

Voraussetzung sind allerdings neben kommunalen Eigenmitteln noch weitere Fördermittel. Um diese zu beantragen, wurde im Januar die Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt“ beschlossen. Da Städtebauförderprogramme nur in klar definierten „Fördergebietskulissen“ eingesetzt werden könnten, steht auch die räumliche bereits fest, erläutert Stadtplaner Martin Dornblut. „Im Hinblick auf die barrierefreie Umgestaltung des öffentlichen Raumes wurde im Stadtteil Hohenstücken ein deutlicher Nachholbedarf festgestellt“, sagt er auf Anfrage der MAZ.

Drei Baumaßnahmen für Hohenstücken

Zwei Vorhaben sind für das Rathaus prioritär: „Die barrierefreie Aufwertung der Wegeverbindung zwischen Klinik und Straßenbahnhaltestelle durch Senkung der Querungsstellen, Bodenschwellen und so weiter zu den Gehwegabschnitten sowie die barrierefreie Anpassung des Stadtteilzentrums“, so Dornblut. Als Stadtteilzentrum gilt der Bereich zwischen Tschirchdamm, Bürgerhaus und Rewe-Supermarkt.

Weder rollstuhl- noch rollatorgerecht ist diese Querung in der Sophienstraße, Ecke Reuscherstraße. Quelle: Moritz Jacobi

„Besonders die Gehwege zur Vamed-Klinik beziehungsweise zum Friedhof sind marode“, bestätigt Sybille Kluge vom Behindertenbeirat. Vor Ort wird deutlich: Unmittelbar vor der Vamed-Klinik sieht es diesbezüglich gut aus; problematisch wird es in der Sophienstraße, wo der südliche Bürgersteig noch aus DDR-Zeiten stammt und der nördliche abrupt an einem Parkstreifen endet oder auf einen Schotterweg in Richtung Endhaltestelle führt (ohne entsprechende Beschilderung).

Sybille Kluge, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, hier als Rednerin einer Veranstaltung. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Und das Bürgerhaus sollte als Begegnungsstätte natürlich für möglichst viele Menschen zugänglich sein“, sagt Sybille Kluge. Der Beirat habe damals für das Konzept eine umfangreiche Zuarbeit geleistet und sich den Stadtteil bei eigenen Begehungen genau angesehen, erinnert sie sich. Und betont, dass die Barrierefreiheit nicht nur Menschen mit Behinderung zugutekomme.

Und die dritte Maßnahme? Die sieht nach Angaben von Stadtplaner Dornblut die Ergänzung der Skate-Anlage in der Willibald-Alexis-Straße durch eine BMX-Fahrstrecke vor – sofern im kommenden Jahr wieder ausreichend Fördermittel fließen. Auch die Skate-Anlage wurde kürzlich aus Mitteln der Städtebauförderung saniert.

Auf der Südseite der Sophienstraße sehen weite Strecken noch so aus, wie vor zwanzig Jahren. Quelle: Moritz Jacobi

Von den bewilligten 250.000 Euro profitiert vorrangig das soziale Angebot. Denn das zur Aufwertung strukturschwacher Stadtteile aufgelegte Programm für den Städtebau soll gleichsam einen „Beitrag zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft“ leisten, wie es aus dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung heißt.

Fortführung sozialer Angebote

Das Fördergebiet Hohenstücken hat nach Aussage des Fachgruppenleiters Bauleitplanung Martin Dornblut auch hierbei den größeren Bedarf, „weil dort die sozialen Problemlagen im Vergleich zur Gesamtstadt am größten sind.“

Folglich decken die von Bund und Land genehmigten Mittel zunächst den Finanzierungsbedarf zur Weiterführung bestehender Angebote wie des Anwohnertreffs im Bürgerhaus Hohenstücken, des Quartiersmanagements und des sogenannten Quadratkilometers Bildung, der Unterstützungs- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bezeichnet.

Von Moritz Jacobi