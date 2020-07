Brandenburg/H

Ein solches Erlebnis wünscht man niemandem. Eine MAZ-Leserin hat sich an diesem Freitag in der Redaktion gemeldet, weil sie auf hoch unangenehme Weise bestohlen wurde.

Gegen 7 Uhr morgens ist die Brandenburgerin schwimmen gegangen am noch menschenleeren Grillendamm-Strand. Etwa eine dreiviertel Stunde lang ist sie an diesem Freitag im Wasser und schwimmt in Richtung Silokanal. Gut erfrischt, gesund und munter kehrt sie aus dem Beetzsee zurück an Land.

Doch von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Vor allem sind sämtliche Sachen nicht mehr an Ort und Stelle. Gestohlen. Die gesamte Wäsche, sogar die Socken und die Unterwäsche. Auch der Rucksack am Volleyballnetz, in dem sich nicht viel von wirklichem Wert befand.

Schmerzhaft: Brille und Schlüssel sind weg

Denn ihr Handy und Geld hat die Schwimmerin zum Glück daheim gelassen. Die sechs Euro im Rucksack kann sie verschmerzen. Doch was wirklich weh tut: Haus- und Wohnungsschlüssel sind fort und die Brille, die auf dem Rucksack lag.

„Ich bin mit meiner Kurzsichtigkeit sehr auf diese Brille angewiesen“, versichert die 59-Jährige. Die Gläser seien äußerst speziell und für jeden anderen eigentlich ohne Wert. „Wer immer gestohlen hat, kann er oder sie nicht wenigstens meine Brille und meinen Schlüssel zurückgeben?“, fragt sie.

„Wer diese Sachen hat, könnte sie doch in den Briefkasten der MAZ im Büro in der Krakauer Straße 3 werfen“, schlägt die verzweifelte Frau vor. Darüber wäre sie unendlich glücklich.

Demütigender Heimweg

In der misslichen Situation musste sie sich zunächst behelfen. Nicht einfach ohne Geld, Kleidung, Schlüssel, Mobiltelefon und relativ weit entfernt von der eigenen Wohnung.

Der Brandenburgerin bleibt an diesem Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr nichts anderes übrig, als sich im noch feuchten im Badeanzug barfuß auf den Heimweg zu machen. „Das ist demütigend“, bekennt sie.

Freundliche Helfer

Gleichwohl gibt es in solchen Momenten auch Lichtblicke. Menschen, auf die sie auf ihrem beschwerlichen Weg trifft, sind freundlich und hilfsbereit. Die Frau: „Einer hat mir eine Jacke gegeben, ein anderer Geld für Brötchen – das war wirklich süß und ich bin dankbar dafür.“

Der Friseur in ihrer Nachbarschaft gewährt dem traurigen Badegast Asyl und reicht Kaffee dazu. Die Brandenburgerin kann nun ihre Nachbarin anrufen, die sich auf den Weg macht, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit hat.

Doch so gelangt der Unglücksrabe wenigstens an den Ersatzschlüssel zur Wohnung, kann sich frisch einkleiden und ein wenig zur Ruhe kommen. Die gestohlene Brille und der abhandengekommene Schlüssel lassen ihr jedoch keine Ruhe.

Hoffnung auf Zeugen

Weniger Hoffnung als auf Brille und Schlüssel macht sie sich auf ihr ebenfalls gestohlenes Fahrrad: ein gut eingefahrenes schwarzes, 28-er Bergamont-Fahrrad Belami mit Alurahmen, Fahrradkorb, Satteltasche und violetten Textilbändern am Gepäckträger. Auf ihr Rad ist die Frau ohne Auto angewiesen.

Am Strand hat die kurzsichtige Frau zur fraglichen Zeit niemanden gesehen. Außer BAS-Mitarbeitern, die den Strand gereinigt haben. Sie schöpft Hoffnung: „Aber vielleicht haben die ja etwas bemerkt und können der Polizei Hinweise geben“, sagt die Brandenburgerin, die Anzeige erstattet hat.

Hoffnung auf einen etwas ehrlichen Dieb

Wer etwas weiß zum Sachverhalt, kann es der Polizei mitteilen unter Telefon 03381/5600. Und wer etwas hat, das ihm oder ihr nicht gehört, kann es der MAZ unauffällig in den Briefkasten stecken. Der steht in der Krakauer Straße 3 in Brandenburg/Havel, direkt an der Straße. Weiterleitung garantiert.

Von Jürgen Lauterbach