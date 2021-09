Gemeinschaftskirche eröffnet neues Gemeindehaus auf dem Quenz

Brandenburg/H

Pünktlich zum Glockenläuten eröffnete am Samstag feierlich das neue Gemeindehaus der Sankt-Bernhard-Gemeinde in der Walzwerksiedlung. Vor zahlreichen Gästen hielt Pastor Hans-Martin Richter seine Laudatio auf alle Unterstützer, dank deren Hilfe die kleine Gemeinschaftskirche binnen weniger Jahre ein kostspieliges Bauprojekt realisieren und mit Leben erfüllen konnte. „Heute darf ich verkünden, es ist ein Begegnungszentrum geworden“, sagte Richter in Anspielung auf die Ausgangssituation einer desolaten kleinen Kirche, die 2016 noch auf eBay zum Verkauf stand.

„Ich behaupte, dass dieses Eröffnungsfest die Summe vieler kleiner Erleuchtungen ist“, erzählt Richter seinem Publikum. Im Rahmen der Arbeiten am neuen Gemeindehaus seien ihm selbst, aber auch Unterstützern und Geldgebern unabhängig voneinander etliche „Sternstunden“ und sinnstiftende Eingebungen widerfahren. Mit Ausnahme einer Bezuschussung durch die Aktion Mensch zur Herstellung barrierefreier Zugänge war das Bauvorhaben komplett aus Spenden gestemmt worden.

Zur Galerie Eröffnungsfeier des neuen Gemeindehauses der Sankt-Bernhard-Gemeinde

Wichtiger Begegnungsort für die Walzwerksiedlung

Reges Treiben herrschte am Samstag auf dem Gelände der kleinen Sankt-Bernhard-Gemeinde. Quelle: Moritz Jacobi

Mit Sebastian Schulze aus Potsdam hat sogar der Statiker ehrenamtlich für das Projekt gearbeitet. Unter einem besonders guten Stern stand auch die Bauphase, überwacht von Köber-Plan aus Brandenburg an der Havel. „Alle ausführenden Firmen stammen aus der näheren Umgebung, was schon etwas Tolles ist. Man kannte sich auf der Baustelle und auch wirtschaftlich bleibt der positive Effekt in der Region“, erzählt Ronny Linke, der für die Bauüberwachung mitverantwortlich war.

Der längliche Erweiterungsbau der kleinen Kirche bietet nun genug Raum für Krabbelgruppen, Babykurse, Nachhilfeunterricht, Bibelstunden mit Religionspädagogin Susann Brückner, den Seniorentreff am Dienstag, sonntägliches Kaffee und Kuchen oder die Strick- und Häkelfrauen um Frau Conrad (Anmeldung unter 0173/6439942). Auch der Jekami-Chor („Jeder kann mitmachen“) der charismatischen Diakonissin Christa Weik findet sich im Begegnungszentrum ein.

Polit- und Kirchenprominenz gaben ihren Segen

Auch die Ehrengäste ergriffen das Wort, etwa Pfarrer Matthias Patzelt von der Katholischen Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit, der evangelische Journalist Helmut Matthies, Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) oder Wolfgang Reitsch vom Deutschen Roten Kreuz.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU), der später auch das symbolische Band durchschnitt, lobte das ambitionierte Vorhaben und die vielen Helfer, die das Projekt vorangebracht haben, „zumal in einer sehr schweren Zeit, in der es schwierig war, sich überhaupt zu begegnen“. Für die rund 5000 Bewohner von Quenz und Walzwerksiedlung sei das Begegnungszentrum ein Ort, der sich künftig als sehr wichtig erweisen werde.

Neuer Spielplatz in Planung

Gleichsam beeindruckt zeigte sich Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (SPD): „Für Senioren, die vielleicht einsam sind, aber auch für Jugendliche ist hier endlich auf dem Quenz eine Begegnungsstätte entstanden.“ Die Wasserbau-Ingenieurin drückte ihre Hochachtung vor dem schwierigen Bauprojekt aus und setzt sich weiterhin dafür ein, dass das Gelände zukünftig um einen Spielplatz ergänzt werden kann.

Ein Highlight der Zeremonie bot Hank Teufer (Fontane-Klub) in Gestalt des heiligen Bernhard von Clairvaux (geboren 1153). Er predigte eine denkwürdige Schrift des berühmten Mönchs mit Bonmots wie „Es ist gut, wenn du in die Kirche kommst – besser noch, sie kommt in dich!“ Wie ein Dankgebet gen Himmel wurden gegen 17 Uhr schließlich Luftballons fliegen gelassen.

Von Moritz Jacobi