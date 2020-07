Brandenburg/H

Für Abiturienten ist er der krönende Abschluss: der Abiball. Doch wie in so vielen Dingen ist der Jahrgang 2020 auch in dieser Hinsicht gebeutelt. Das rauschende Fest musste für die Gymnasiasten wegen der Corona-Krise ausfallen. Nicht nur die Feier an sich, sondern monatelange Planungen, Raumreservierungen und Anzahlungen sind gegebenenfalls hinfällig. Am Potsdamer Helmholtz-Gymnasium ist der Reinfall daher sogar in einen Kostenstreit mit der Event-Agentur ausgeartet. In Brandenburg stellt sich die Situation entspannter dar, denn die ehemaligen Schüler hatten das Zepter in hohem Maße selbst in der Hand.

Zeugnisübergabe ersetzte Abiball

Das Bertolt-Brecht-Gymnasium wollte am 13. Juni im Stahlpalast feiern. „Ich denke nicht, dass wir das nachholen werden“, sagt Marthe Gappert, die im Festkomitee mitwirkte. „Wir haben stattdessen die Zeugnisübergabe im Paulikloster feierlicher gestaltet“, berichtet sie. Dekoriert wurde mit dem bereits Angeschafften für den Ball und auch die Kleidung der jungen Frauen und Männer fiel festlich aus. „Viele hatten das Kleid in meinem Tutorium schon“, weiß die 18-Jährige. Das haben sie dann eben zur Zeugnisübergabe getragen.

Auch das Bertolt-Brecht-Gymnasium beging die Zeugnisübergabe feierlich im Paulikloster. Für Abiturientin Marthe Gappert (vorne hellblaues) eine gelungene Veranstaltung. Quelle: privat

„Ich finde das mit dem Abiball nicht ganz so tragisch“, meint Marthe. „Das mit der Mottowoche und dem letzten Schultag war schlimmer, weil es so plötzlich kam. Auf den Rest konnten wir uns einstellen“, meint sie. „Zumal wir auch eine Verantwortung gegenüber anderen Generationen haben.“

Vorausschauend haben die Schüler des Brecht-Gymnasiums daher auch die Eintrittskarten für den Ball noch gar nicht verkauft. Gelder hatten sie aber aus der so genannten Abisteuer in der Hinterhand. Über zwei Jahre zahlen die zukünftigen Abiturienten dafür 25 Euro pro Halbjahr ein. „Das haben sie zurückbekommen“, erzählt Marthe. Was nun noch bleibt, sind Mittel aus Arbeitsaufträgen und von Sponsoren. Ein Teil floss in das Jahrgangsbuch. Der Rest soll vermutlich gespendet werden.

Unsichere Zukunftspläne

Was für einige Abiturienten schwerer wiegt als der ausgefallene Abiball, so weiß Marthe aus Unterhaltungen mit Mitschülern, sind zerschlagene Pläne für die Zeit nach den Prüfungen. Einige wollten als Au-Pair ins Ausland, dort Freiwilligenarbeit leisten oder einfach so verreisen. „Sie müssen sich nun umgucken, weil sie damit gerechnet haben, dass sie noch frei haben werden, bevor es weiter geht“, weiß Marthe. „Da ist es grundsätzlich gut, dass die Bewerbungsfristen verschoben wurden.“

Sie selbst hatte ebenfalls über ein Auslandsjahr nachgedacht, ist aber nicht unglücklich, dass das Studium wahrscheinlich bald beginnt. Theaterwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre will Marthe studieren. „Von mir aus könnte es gleich los gehen. Ich komme mit dem Loch nicht klar“, sagt sie lachend.

Laura Charlotte Prager vom von Saldern-Gymnasium freut sich, dass der Ball vermutlich nachgeholt wird. Quelle: privat

Auf geänderte Zukunftspläne hatte sich auch Laura Charlotte Prager vom von Saldern-Gymnasium eingestellt. Sie wollte auf ein Festival gehen und im Sommer freiwillige Arbeit im Ausland leisten. Stattdessen bleibt die 18-Jährige daheim und jobbt nebenher.

Laura war ebenfalls im Abikomitee, kümmerte sich vorrangig mit um den letzten Schultag. Aber das rauschende Abschlussfest lag ihr natürlich dennoch am Herzen. Dankbar war Laura daher, dass auch die Zeugnisübergabe vom von Saldern-Gymnasium im Paulikloster so gelungen ausfiel. „Das war richtig schön gemacht. Wir haben uns gefreut, die Kleidchen und Anzüge tragen zu können“, schildert Laura.

Saldrianer feiern nach

Noch mehr dürfte sie aber freuen, dass das Fest am von Saldern-Gymnasium wohl nur verschoben werden musste. Denn unter den Abiturienten gab es eine Online-Umfrage, ob der für den 19. Juni im Stahlpalast geplante Ball nachgeholt werden soll. „Die Mehrheit hat für eine Abifeier gestimmt“, erzählt Laura. Der Termin ist den Schülern dabei egal. Vorgeschlagen war eine Feier im August/September oder im Dezember.

Laura persönlich hofft auf den früheren Termin. „Ich würde mir wünschen, dass es jetzt klappt“, sagt sie. Der Jahrgang hatte die Gelder für die Eintrittskarten erst einmal behalten. „Weil wir weiter planen wollten.“ Die Karten werden für den potenziellen Nachholtermin wohl ihre Gültigkeit behalten. „Ich bin froh, dass so viele dafür gestimmt haben, den Ball nachzuholen“, sagt Laura. Weil das Fest der krönende Abschluss ist.

Übrigens: Laut Informationen der MAZ wird auch das Domgymnasium im August einen Abiball veranstalten.

Von Antje Preuschoff