Die Mitglieder im Bauausschuss staunten am Mittwoch um 18.50 Uhr nicht schlecht, als die Fraktionschefs Dirk Stieger (FW) und Britta Kornmesser (SPD) zeitgleich den noch bis nach 22 Uhr tagenden Ausschuss verließen. Die Frage wurde schnell laut: „Ist das der Rücktritt vom Rücktritt aus der Kooperation?“

In der Tat trafen sich um 19 Uhr die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, FW – also Walter Paaschen, Jean Schaffer, Dietlind Tiemann (alle CDU), Britta Kornmesser, Daniel Keip (SPD) und Dirk Stieger (FW) im Büro von Dietlind Tiemann am Altstädtischen Markt.

Das kurzfristig anberaumte Krisengespräch war die Folge des Rücktritts Daniel Keips als möglicher Beigeordneter und der damit verbundenen Aufkündigung einer Rathauskooperation der drei Fraktionen.

„Es gibt keinen Rücktritt vom Rücktritt“, stellte Daniel Keip wenig später klar. Denn: „Wie sollten wir das unseren Leuten erklären, da sich doch nichts geändert hat.“ Wie berichtet, hatte die SPD die Kooperation platzen lassen, nachdem sie erfahren hatte, dass der von der CDU favorisierte Kandidat für das Beigeordnetenamt Thomas Barz im Land Brandenburg nicht die nötigen Voraussetzungen für den höheren Verwaltungsdienst oder das Richteramt mitbringen soll. Das allerdings hatte die CDU den Partnern FW und SPD im Vorfeld zugesichert.

SPD zieht Eignung in Zweifel

Anders als in der CDU in der Folge kolportiert, war die Ablehnung nicht in der Folge der Berichterstattung erfolgt. Denn mit Ralf Holzschuher verfügt die SPD über einen Volljuristen und früheren Innenminister der die Kommunalverfassung auch zu bewerten weiß.

Und auch Britta Kornmesser hatte sich von anderer Seite juristisch beraten lassen. OB Steffen Scheller glaubt dennoch, die SPD liege falsch und hat die Kanzlei Dombert mit der Prüfung des Vorgangs beauftragt und auch das Innenministerium um Unterstützung gebeten, wie Keip sagt.

Auch wenn man sich in der Beigeordnetenfrage nicht einig werde, wie es aus dem SPD-Lager heißt, sei man dennoch bereit zur „konstruktiven Zusammenarbeit im Interesse der Stadt Brandenburg an der Havel“. In einer am Donnerstag versendeten Presseerklärung heißt es, dass drei Themen „zeitnah zur Entscheidungsreife in den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung vorbereitet werden sollen“.

Drei konkrete Projekte

Dazu gehöre, dass der „bisherige Stillstand in der Entwicklung im Bereich Seegarten und ehemaliges Klinikgebäude in Kirchmöser endlich beendet werden muss“, so Keip. Die Verwaltung solle beauftragt werden, den Rückkauf sofort vorzubereiten sowie zeitnah ein Exposé für einen Neustart der Entwicklung des gesamten Areals zum Beschluss den Gremien vorzulegen.

Überdies wolle man, wie bereits am Mittwoch im Bauausschuss diskutiert, die Entwicklung des Hauptbahnhof-Umfeldes vorantreiben. Das biete große Potenziale für die Stadtentwicklung, hatte jüngst schon Dirk Stieger im Zusammenhang mit dem Neubau des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten erklärt.

Bahnhof schon Thema im Ausschuss

Der Baubeigeordnete Michael Müller kündigte Mittwoch bereits die Erarbeitung eines Rahmenplanes an. Die Entwicklungsperspektiven sollen in diesem Plan mittel- und langfristige städtebauliche, verkehrliche und freiräumliche Zielvorstellungen als Grundlage für weitergehende Planungen und Projekte aufzeigen.

Als dritten Arbeitsschwerpunkt haben die Fraktionen die unzureichende Krankenhausfinanzierung ausgemacht. Die Krankenhausversorgung in der Stadt und der Region könne nur auf der Basis auskömmlicher Finanzbudgets sichergestellt werden.

Dazu sei es dringend erforderlich, dass sich der Oberbürgermeister und der Vorsitzende der SVV an die entsprechenden Stellen in Bund und Land wenden und gemeinsam mit den entsprechenden Spitzenverbänden eine dauerhafte, solide Finanzierung einfordern, glaubt Jean Schaffer.

Von Benno Rougk