Gerettet vorm Hungertod: kleiner Dackel kämpft sich ins Leben zurück

„Die arme, arme Maus.“ Mathias Grüttner ringt nach Worten, so sehr rührt ihn das Schicksal seines neuesten Gastes im Brandenburger Tierheim Havelhunde. „So etwas Extremes habe ich noch nie gesehen, nur noch Haut und Knochen.“

Dackeldame bekommt sechs Portionen am Tag

Seit Montag hat die kleine Dackeldame bei Melanie und Mathias Grüttner Unterschlupf gefunden. Jetzt darf sie wieder fressen. „Wir geben ihr sechs kleine Portionen am Tag, Nassfutter verdünnt und viele Proteine“, erklärt Mathias Grüttner. „Nun können wir nur noch Daumen drücken und das Beste hoffen“, sagt er. Die Grüttners betreiben das Tierheim im Eichhorstweg.

Ein Anblick, der sprachlos macht: so abgemagert kam die Dackeldame im Tierheim Havelhunde im Eichhorstweg an. Quelle: Facebook/Tierheim Havelhunde

Polizisten und Feuerwehrleute hatten denfast verhungerten und völlig unterkühlten Dackel am Samstag von einem Balkon in der Brandenburger Neustadt in buchstäblich letzter Minute vor dem sicheren Tod gerettet. Dann brachten sie den Vierbeiner in die Tierklinik nach Potsdam. Ärzte und Pfleger haben die Dackeldame dort behandelt.

Aufnahme im Tierheim Havelhunde

Am Montag hat dann Brandenburgs Amtstierarzt Knut Große den Hund nach Brandenburg an der Havel zurückgeholt und in das Tierheim auf der Eigenen Scholle gebracht. „Er muss jetzt gepäppelt werden“, sagt Große. „Er wird es überleben, ich denke schon.“ Auch der gestandene Veterinär ist erschüttert über das traurige Schicksal des Vierbeiners. „Es lässt sich nicht in Worte fassen, wie kann man ein Tier so lange so schlecht behandeln?“

Tagelang hatte der Besitzer die Dackeldame auf den Balkon seiner Wohnung in der Linienstraße gesperrt. Ohne Futter, ohne Wärme. Der Hund hat in seiner Verzweiflung schließlich die eigenen Fäkalien gefressen. So konnte er überleben.

Abgemagert auf 3,5 Kilogramm

Bis auf 3,5 Kilogramm war die Dackeldame abgemagert. Am Dienstag brachte sie schon 3, 8 Kilogramm auf die Waage. „Normal sind für einen Dackel so zwischen sechs und sieben Kilogramm“, erklärt Mathias Grüttner. Wie alt das Tier ist, kann er nicht sagen. „Das lässt sich bei diesem schlimmen Zustand ganz schwer sagen.“

Unklar ist nach wie vor, warum der Besitzer sein Tier so lange aussperrte und wo er sich jetzt aufhält. „Das ist Teil der Ermittlungsarbeit der Kripo“, sagt Polizeikommissar Alexander Rust von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Gegen den Halter werde ermittelt.

Gutmütiges und dankbares Tier

Amtstierarzt Knut Große ist für ein Tierhaltungsverbot für den Besitzer. „Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist eine Straftat, da wird sich jetzt der Staatsanwalt drum kümmern.“

Einen Namen haben Melanie und Mathias Grüttner der Dackeldame noch nicht verpasst. „Wir müssen erst einmal den Schock verdauen und sehen, was zu ihr passt.“ Vom Charakter sei sie „mega nett und sehr dankbar“.

So beschreibt auch Amtstierarzt Große den Schützling. „Das ist ein sehr gutmütiger Hund, er hat sich gleich in meine Jacke gekuschelt, als ich ihn abgeholt habe.“

Von Hermann M. Schröder