Im Strafprozess gegen den Direktor des Burghotels in Bad Belzig hat die 7. Strafkammer des Landgerichts Potsdam an diesem Dienstag das Urteil gesprochen.

Nach der noch nicht rechtskräftigen Entscheidung muss der 37 Jahre alte in Berlin lebende Mann für zwei Jahre und einen Monat ins Gefängnis. Bewährung erhält er nicht.

Zwei Verbrechen haben die Richter in dem Berufungsprozess bewertet. Am 10. August hatte der Hotelchef einen Kellner auf dem Hof des Burghotels erheblich verletzt.

Streit um 300 Euro Trinkgeld

Chef und Angestellter streiten an dem Abend lautstark über das Trinkgeld. 300 Euro. Der Kellner braucht das Geld, der Direktor will (noch) nicht zahlen. Er lockt ihn zu seinem Auto, holt einen Schlagstock und ein Elektroimpulsgerät aus dem Wagen, hält dem Griechen diesen Elektroschocker an die Brust und drückt ab.

Der Angestellte flüchtet und geht wegen seiner Schmerzen tags darauf ins Krankenhaus. Drei rote Flecken auf der Brust zeugen von der Stromattacke. In der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel bestreitet der Angeklagte den Angriff.

Elektroschocker-Angriff angeblich Notwehr

Vor der Strafkammer des Landgerichts Potsdam räumt er den Angriff ein, erklärt ihn aber mit einer Notwehrsituation. Das Gericht überzeugt er damit nicht. Er wird dafür verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.

Der zweite Fall ist noch spektakulärer. Bis zum Schluss bestreitet der Bad Belziger Hoteldirektor, dass er Ende August einem säumigen Gast mit einem Golfschläger aufgelauert hat. Das Gericht: Damit hat der Angeklagte ihn vor der Bauhofstraße 43 hinterrücks mit voller Wucht gegen das Schienbein geschlagen, sodass das Schlageisen durch die Luft geflogen ist.

Im Hintergrund der Attacke auf den Mann steht dessen nicht beglichene Rechnung über rund 13.000 Euro für die Ausrichtung von dessen Hochzeitsfeier einige Wochen früher im Burghotel.

Gericht: Alibi-Zeugen haben gelogen

Die vorsitzende Richterin und die beiden Schöffen halten den Angeklagten für überführt und schuldig. Das ergebe sich aus der Gesamtschau aller Zeugenaussagen und anderen Beweise. Dem Alibi des Hoteldirektors schenken sie keinen Glauben.

Im Berufungsverfahren hat der 37-Jährige eine Entlastungszeugin benannt. Sie hat dem Gericht versichert, dass sie zur fraglichen Zeit die erste Nacht und den anschließenden Morgen mit dem Angeklagten in dessen Berliner Wohnung verbracht habe, sodass er gar nicht in Brandenburg gewesen sein könne.

„Das ist gelogen“, versichert die Richterin. Sie stellt fest, dass die vermeintliche Entlastungszeugin seit 2020 im Burghotel arbeitet und sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Chef befindet.

Falsche Zeugen

Auch eine weitere Zeugin hatte offenkundig für den Angeklagten gelogen. Sie hatte zunächst behauptet, sie habe an dem fraglichen Tag des Golfschlägerangriffs den BMW gehabt, sodass die Ehefrau des Opfers den Angeklagten gar nicht in dem Auto gesehen haben könne.

Der Oberstaatsanwalt hakte nach, entlarvte die Zeugin, sodass sie ihr Lügenmärchen schließlich einräumte.

In ihrer Urteilsbegründung führt die Strafkammervorsitzende aus, dass das Gericht bei der Strafzumessung nachteilig für den Hoteldirektor berücksichtigt habe, dass er falsche Zeugen benannt hat, die für ihn aussagen sollten.

Normalerweise Bewährung, hier nicht

Möglicherweise war diese Strategie am Ende wesentlich dafür, dass der Angeklagte nicht doch noch mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Denn Strafen bis zu einer Höhe von zwei Jahren werden bei Ersttätern in der Regel zur Bewährung ausgesprochen.

Zu Tatzeitpunkt war der 37-Jährige noch nicht vorbestraft. Inzwischen ist er es allerdings schon und es laufen weitere Verfahren gegen ihn.

Oberstaatsanwalt Harald Feles hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung gefordert für die beiden geschilderten Angriffe.

Verteidigung forderte milde Strafe

Feles erkannte in dem Elektroschockerangriff auf seinen Angestellten nicht nur eine gefährliche Körperverletzung, sondern auch eine versuchte schwere räuberische Erpressung. Doch das Gericht folgte ihm nicht.

Das gilt auch für den Antrag des Anklagevertreters, den Hoteldirektor, noch im Gerichtssaal festzunehmen. Die behauptete Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr erkennt das Gericht nicht.

Der Berliner Strafverteidiger Rainer Frank (62) beantragte wie seine beiden Rechtsanwaltskollegen einen Freispruch für seinen Mandanten im Falle des vorgeworfenen Golfschlägerangriffs und eine milde Bestrafung wegen gefährlicher Körperverletzung im Falle der Elektroschockerattacke.

Wie bei einer Wirtshaus-Schlägerei

Diesem sei ein Streit mit dem Angestellten vorausgegangen, der vergleichbar sei mit einer Wirtshaus-Auseinandersetzung, wenn ein Gast einen anderen schlägt, weil der ihn angeblich schief angeschaut hat.

Das seinerzeit erheblich verletzte Opfer des Golfschlägerangriffs leidet bis heute an den psychischen Folgen der Tat. Das Gericht spricht ihm rund 3500 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz zu. Das Geld soll der Angeklagte zahlen.

Rechnung für Hochzeitsfest weiter strittig

Vor dem Zivilgericht wird weiter um die weitgehend unbezahlte Rechnung für die Hochzeitsfeier gestritten.

Gegen das Urteil und damit die Gefängnisstrafe kann der Angeklagte in die Revision gehen. Die nächst höhere Instanz wird aber nicht mehr selbst Beweis erheben, sondern gegebenenfalls nur prüfen, ob die Strafkammer Rechtsfehler begangen hat.

Von Jürgen Lauterbach