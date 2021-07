Gerste geht so, Roggen mau: Krahner ziehen ins Getreide

Krahne

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Noch heizt die Sonne die Luft über dem goldgelben Getreidefeld vor Rotscherlinde auf. Doch es könnte Schauer geben, sagen die Meteorologen. Yannik Oppenborn (29) gibt nicht mehr viel auf die Vorhersagen. „Was stimmt, ist das Wetter von gestern“, sagt der Landwirt und dreht weiter seine Runden. Oppenborn ist in einem grün-weißen Claas unterwegs, wie sein Kollege André Lehnert. So viel wie möglich von der Gerste wollen die beiden Drescher von der Agrargenossenschaft Krahne vom Halm holen. Am Ende entscheidet der Feuchtegehalt im Korn, wann an diesem Sonntag Feierabend ist.

Yannik Oppenborn von der Agrargenossenschaft Krahne startet zur nächsten Runde. Quelle: Frank Bürstenbinder

Es war um die Mittagszeit, als Agrar-Chef Thomas Vogt grünes Licht für den Start in die Getreideernte gab. Der Feuchtegehalt als wichtiges Qualitätsmerkmal lag unter 14 Prozent, darüber drohen Probleme bei der Lagerfähigkeit. Auf 240 Hektar haben die Krahner das Getreide mit den langen Grannen angebaut. Die Ertragserwartungen für 2021 sind besser als in den beiden vorherigen Dürrejahren. „Wir rechnen bei Gerste mit einer durchschnittlichen Ernte. Die Menge stimmt, doch die Körner sind eher klein“, berichtet Vogt.

Wetter bestimmt Ernte

Zwei Drittel seiner Gerste wird der Landwirtschaftsbetrieb veräußern. Über Kontrakte hat ein großer Teil des Getreides bereits lange vor der Ernte seine Käufer gefunden. Der Rest bleibt als Futtergetreide im Unternehmen, für den die Milchproduktion das wichtigste Standbein ist. Wie es das Wetter zulässt, soll der Drusch bis zum Ende der Woche beendet sein. Ständige Begleiter für die Mähdrescherfahrer sind die Gespannfahrer Georg und Patrick Krüger, die mit ihren Traktor-gezogenen 22-Tonnen-Muldenkippern bei einer Parallelfahrt das Erntegut aufnehmen und ins Getreidelager fahren.

Ein Abfuhrgespann nimmt die Körnerfrüchte aus dem Bunker des Mähdreschers auf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Hinter der auf 22 Grad heruntergekühlten Fahrerkabine von Oppenborns Mähdrescher füllt sich Meter für Meter der Getreidebunker. „Wenn das Getreide im Sichtfenster zu sehen ist, dann ist der Bunker ungefähr halb voll“, erklärt Oppenborn mit Blick auf die kleine Glasscheibe hinter seinem Sitz. Ansonsten zeigt ein LED-Display den exakten Füllstand an. Sieben Tonnen fasst sein Speicher, dann muss er über das ausgeklappte Abtankrohr abbunkern. Die dreifache Menge passt in den Muldenkipper. Obwohl Sonntag ist, steuert der Leiter Pflanzenbau seine Erntemaschine mit Freude. „Wenn man Landwirt ist, weiß man, dass die Natur kein Wochenende kennt“, meint Oppenborn, der seit sechs Jahren in der Agrargenossenschaft Krahne arbeitet.

Die Gerste ist reif. Überall in Potsdam-Mittelmark rollen die Mähdrescher, um das erste Korn vom Halm zu holen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie beim Rasenmähen zieht der Mähdrescher mit dem 10,80 Meter breiten Schneidwerk seine Bahnen über das Feld. Langweilig wird dem Fahrer hinter der großen Frontscheibe dabei nicht. Störche und Greifvögel sorgen ohne Scheu für Abwechslung. Zur Getreideernte ist der Tisch reich mit Insekten und Kleintieren gedeckt. Geht die Gerste in diesem Jahr noch in Ordnung, bleibt der Roggen deutlich hinter den Erwartungen zurück. „Im Mai hofften wir noch auf eine super Ernte, doch die vier trockenen Wochen im Juni haben den Roggen kümmern lassen. Daran änderte auch der satte Regen vor ein paar Tagen nichts mehr“, berichtet Oppenborn. Immerhin haben die aktuellen Niederschläge zu einem sichtbaren Wachstumsschub beim Mais geführt. Entspannung auch bei Weizen, Raps und Sonnenblumen.

Von Frank Bürstenbinder