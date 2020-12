Geschäfte sind dicht – aber Handwerker und Gewerbetreibende dürfen in Baumärkte

Brandenburg/H

Der Nebel am Mittwochvormittag über der Havelstadt Brandenburg und dem Umland war ein passendes Startsignal für den Lockdown. Jetzt dürfen die Einzelhändler, die nicht zur täglichen Versorgung notwendig sind, nicht mehr öffnen. Das betrifft nicht nur jene in der Innenstadt, sondern auch die Händler in den beiden großen Einkaufszentren.

So war deutlich zu spüren, das sowohl im Einkaufszentrum in Wust, wie auch im Beetzseecenter, dass am Mittwoch weniger Leute zum Einkaufen kamen. In beiden Fällen waren die Parkplätze an den Haupteingängen etwas dichter belegt, ansonsten: fast schon gähnende Leere.

Zur Galerie Die meisten Geschäfte sind dicht – auch in Brandenburg an der Havel. Nur die Grundversorgung wird derzeit gewährleistet. Gespenstisch wirken die hiesigen Einkaufszentren.

Im Inneren der beiden Einkaufszentren bot sich ein nahezu gleiches Bild. Zwar waren viele Geschäfte erleuchtet, aber sie waren geschlossen. Einige Mitarbeiter trieben sich in den Läden umher, um Waren zusammenzuräumen und Ordnung zu schaffen. Klar, das Geschäftsjahr 2020 ist gelaufen. Im EKZ in Wust sind inzwischen einige Bereiche gar mit Flatterband abgesperrt.

Auch die Brandenburger Baumärkte haben nun erst einmal für den normalen Kundenverkehr geschlossen. Allerdings dürfen Handwerker und Gewerbetreibende, die sich ausweisen müssen, die Baumärkte wochentags weiter besuchen.

Von Rüdiger Böhme