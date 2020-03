Große Unsicherheit bei Geschäftsleuten

Mittelmark/ Brandenburg/H

Die Corona-Krise bedeutet für Geschäftsleute massive Einschnitte. Die meisten von ihnen müssen ab Mittwoch schließen. Geöffnet bleiben sollen nur Läden, die für die Versorgung der Bevölkerung wichtig sind wie etwa Apotheken, Supermärkte und Tankstellen. Kein Verständnis hat Britta Bergemann, Inhaberin des Jeans-Stores in Brandenburg, dass Friseure weiter geöffnet bleiben dürfen und ihre Boutique von der Schließung wohl betroffen ist. „Wir haben hier eigentlich Einzelabfertigung und kommen an unsere Kunden gar nicht so dicht ran wie Friseure“, wundert sich Britta Bergemann. In ihrem Laden herrscht am Dienstagmittag reger Betrieb. Es ist außer an der gedrückten Stimmung der Mitarbeiter nicht zu spüren, dass ab Mittwoch das Geschäft geschlossen bleiben muss.

Inhaberin Britta Bergemann mit ihren Mitarbeiterinnen Anke Graßau und Petra Goltz (v. l.) vom Jeans Store in der Steinstraße. Quelle: Marion von Imhoff

„Ich brauche eine offizielle Mitteilung des Gewerbeamtes, damit ich Kurzarbeitergeld beantragen kann und weitere Hilfen“, sagt Britta Bergemann. Sie betreibt den Jeans-Store seit 18 Jahren. Vier Menschen sind dort beschäftigt.

Verständnis und Sorge

Existenzängste plagen Susan Walther von der Boutique Chiceria, wie der Jeans-Store in der Steinstraße gelegen. „Ich habe wirklich Angst, nicht vor Corona, sondern den wirtschaftlichen Folgen“, sagt Susan Walther, die eine Mitarbeiterin beschäftigt. Deswegen sei sie nachts um 3 Uhr aufgewacht und hätte vor Sorge keinen Schlaf mehr gefunden. „Ich sehe ein, dass die Schließungen notwendig sind, aber was mich völlig fertigmacht, ist die Ungewissheit.“ So wisse sie auch nicht, wie lange die Schließung dauere. „Mir fehlen einfach Informationen.“

Birgit Sperlich, Mitarbeiterin des Jeseriger Blumengeschäftes Blütenzauber, ist verunsichert über die Lage. Quelle: Marion von Imhoff

Mit bangem Gefühl ist am Dienstag Birgit Sperlich zu ihrem Arbeitsplatz gegangen. Seit sieben Jahren arbeitet sie im Blumenladen Blütenzauber an der Bundesstraße 1 in Jeserig. „Wir wissen nicht, was wird. Wir werden vielleicht einen Notverkauf der Blumen machen, wenn wir wirklich schließen müssen.“ Anders als die Ware in Boutiquen ist die in Floristikgeschäften verderblich.

Kundin Anita Tepper betritt den Laden. Die 85-Jährige kauft sich Blumen für ihren Garten. „Man muss schon vorsichtig sein, aber hier im Geschäft sind wir doch fast draußen. Verkauft eure Blumen doch ganz draußen“, sagt sie zu Birgit Sperlich. „Anstecken kann man sich auch im Supermarkt. Wer weiß, wer alles schon Corona hat“, sagt Anita Tepper, die an eine hohe Dunkelziffer der Erkrankten glaubt: „Man wird doch nicht kontrolliert.“

Von Marion von Imhoff