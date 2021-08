Brandenburg/Havel

Die Hoffnung auf schnelles Geld treibt Florentina Flueraru auf die Straßen von Brandenburg an der Havel. Die Rumänin steht vor dem Sankt-Annen-Center, läuft durch die Hauptstraße und spricht Brandenburger an.

Betteltour mit Kinderwagen

Sie bettelt und will ein Exemplar des Straßenmagazins „Karuna Kompass“ verkaufen, obwohl ihr anderthalbjähriger Sohn Iossif und ihre sieben Jahre alte Tochter Iodina dabei sind und ihre Mutter vom Kinderwagen aus beobachten.

„Hallo, guten Morgen, haben sie ein bisschen Geld?“, fragt sie, doch erntet nur Kopfschütteln. Als ihr Mann Ionut am Neustädtischen Markt aus der Straßenbahn der Linie 6 steigt, ist die Familie komplett. Er sucht das Gespräch mit Rentnern und jüngeren Passanten.

„Wir brauchen Geld und Hilfe. Wenn uns jemand etwas gibt, für das Essen und die Miete, dann wäre das toll. Früher haben die Leute mehr gegeben, doch jetzt sagen sie oft, dass sie wegen Corona weniger haben. Von einhundert Leuten geben uns vielleicht zwei etwas. Man muss aber immer dranbleiben und lachen“, sagt der 33-Jährige.

Seniorin hat Mitleid

Eine Seniorin hat Mitleid und kauft in der Sankt-Annen-Galerie Schokowaffeln für Iodina. Das sieben Jahre alte Mädchen hat Hunger und greift sofort zu dem Snack. Auch sie spricht Fußgänger an, während andere Passanten weiter laufen, den Kopf schütteln und geschockt sind.

Doch was passiert, wenn sich Einkaufsgäste vor der Sankt-Annen-Galerie belästigt fühlen? „Wir bitten die Leute zunächst, freundlich zu gehen und holen den Wachschutz, wenn nichts passiert. Wenn sie den Aufforderungen dann immer noch nicht nachkommen, rufen wir die Polizei“, sagt Center-Managerin Katja Mehlhase.

Bettler lobt spendable Brandenburger

Dies ist diesmal nicht nötig, denn Florentina und Ionut haben schon ihr nächstes Ziel gefunden, die Easy-Apotheke und der Rossmann-Markt in der Hauptstraße. Zweimal pro Woche fährt das Paar mit dem Regionalexpress der Linie 1 nach Brandenburg an der Havel oft auch mit den Kinder, obwohl sie sonst in Blankenfelde-Mahlow leben.

Denn an die Havelstadt hat Ionut gute Erinnerungen. Mehrere Jahre lang war er Straßenmusiker, spielte Akkordeon und sammelte Geld vor der Rossmann-Filiale in der Hauptstraße. Im Winter 2008 lobte er die spendable Art der Brandenburger, die so ganz anders als in Berlin sei. Minuten später holt seine Frau ihre EC-Karte raus und bittet um Spenden für ihr Konto.

Kinder auf der Straße

Auf die Nachfrage, warum seine Tochter mit sieben Jahren nicht in der Schule ist, betont er, dass sie bald eingeschult wird. Doch der Unterricht in Berlin hat bereits am 16. August begonnen.

Dann muss Ionut muss wieder los, sich um „Geschäfte am Hauptbahnhof“ kümmern. Für Florentina Flueraru beginnt jetzt eine schwierige Aufgabe. Sie verfolgt ihren Sohn, weil der über die Straße gerannt ist, während ihre Tochter noch neben dem Kinderwagen an der Easy-Apotheke steht. Der Zeitungsverkauf verläuft zeitgleich schleppend.

Geschockte Brandenburger

Einige Brandenburger sind geschockt. „Ich habe so etwas leider schon öfter gesehen und finde das schlimm. Gerade mit Kindern sollte so etwas verboten werden. Und es besteht doch Schulpflicht, da sind die Behörden gefragt“, sagt Kornelia Mang.

Eine MAZ-Anfrage zum Fall liegt der Pressestelle der Stadtverwaltung vor, blieb bislang aber unbeantwortet. Kornelia Mang erinnern die Ereignisse an die rumänische Bettelmafia. „Hier betteln und woanders in Saus und Braus leben“, sagt die Brandenburgerin.

Denise Wegner findet es traurig, dass die Kinder der Rumänen beim Betteln dabei sind. „Die Kleinen müssen betreut werden und nicht auf den Straßen unterwegs betteln, um Essen zu erhalten. Das ist wirklich schade“, sagt die Brandenburgerin.

Dann ruft Ionut Flueraru nochmal an und betont, dass er noch etwas mehr Geld braucht, für den Traum von einem Haus in seiner Heimatstadt Bacău.

Von André Großmann