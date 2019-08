Brandenburg/H

Das Gesicht eines Mörders gestaltet Florian Linckus in seiner Werkstatt. Der Brandenburger baut originalgetreue Masken des Serienkillers Michael Myers aus der „ Halloween“-Filmreihe.

Verehrung eines Horrorfilms

Mehrere Versionen liegen auf dem Tisch, ihr Äußeres zieren Narben, Falten und verschiedene Gesichtsausdrücke. Für den 35-jährigen Linckus sind es Symbole der Verehrung eines Horrorfilm-Klassikers. „Es ist eine große Herausforderung, dem Look der Maske im Film nahezukommen“, sagt Florian Linckus der MAZ. Für die Gestaltung der Exemplare betrachtet der Brandenburger Originalaufnahmen der „ Halloween“-Filmreihe und orientiert sich an ihren Szenen.

Verköperung des Bösen

Die Rolle des Michael Myers verkörpert für ihn das Böse, er schätzt die Atmosphäre der Filmreihe. „Er ist ein Massenmörder ohne Motiv, hinter einer weißen emotionslosen Maske. Er lässt sich durch nichts aufhalten und durchbricht teils auch die Grenze zur übernatürlichen Menschlichkeit. Er ist der Schatten, der uns verfolgt und unsere düsteren Ängste verkörpert“, sagt Florian Linckus der MAZ.

Bei der Gestaltung der Masken lebt er sein künstlerisches Talent aus. Für ihn ist der kreative Schöpfungsprozess neuer Gesichtsbedeckungen ein Ausgleich zur Arbeit als Filmkomponist. „Jede Maske ist unterschiedlich, ich sehe da Dinge, die Andere nicht sehen“, sagt Linckus der MAZ. Da bei bislang elf „ Halloween“-Filmen zehn unterschiedliche Masken verwendet werden, muss er auf Details achten.

Inspiration durch Captain Kirk

Doch wie entsteht eine neue Maske aus Latex? Zunächst nutzt Florian Linckus eine Basisversion, die im ersten „ Halloween“-Film im Jahr 1978 als Requisite verwendet wurde. Sie orientiert sich am Gesicht des Schauspielers William Shattner, der durch seine Rolle des Captain Kirk in der Science-Fiction-Reihe „ Star Trek“ bekannt wurde.

Maskengestalter Florian Linckus ritzt Narben und Kratzer in Mundwinkel der Gesichtsbedeckung, verpasst dem Abbild eine neue Hautfarbe, indem er Acrylfarben und Flüssiglatex mischt und mit dem Pinsel neue Kolorierungen aufträgt. Er legt Farben der Maske trocken, beginnt Exemplare zu weißen und ändert die Frisur der Abbilder.

Haare der Angoraziege

Hierfür verwendet er Echthaar vom Mohair, dass von der Angoraziege stammt und eine besonders leichte Textilfaser enthält. Das Mohair importiert Linckus aus Großbritannien, weitere Tricks für die Gestaltung benennt er nicht. „Ein Koch verrät nicht sein Rezept“, sagt er der MAZ. Dennoch gibt er zu, dass die Gestaltung einer sogenannten ultimativen Versionen bis zu zwei Arbeitstage dauern kann.

Projektstart nach Enttäuschungen

Florian Linckus suchte mehrere Jahre nach einer originalgetreuen Replika-Maske und wurde nach eigenen Angaben stets enttäuscht. Er bezog Produkte aus den USA und musste beim Import „den Umweg über horrende Gebühren wie Versand und Zoll gehen“ oder sich mit Massenprodukten zufrieden geben.

Diese Situation wollte der Brandenburger für Fans des Horrorfilms ändern und begann im Februar 2019, die Masken stilgetreu aufzubereiten. Seine Faszination für die Filmreihe begleitet ihn seit dem zehnten Lebensjahr. Für ihn hat „ Halloween“ ein neues Genre mitbegründet, den sogenannten Slasher, bei dem eine Gruppe von Teenagern von einem Killer bedroht wird.

Weltweite Fans

Als 40 Jahre nach dem Start des Films „Halloween-Die Nacht des Grauens“ im Oktober 2018 eine alternative Fortsetzung in den deutschen Kinos anläuft, ist Linckus als Fan dabei. Er ist der einzige Gast, der sich im Concerthaus-Kino als Michael Myers verkleidet. Privat feilt er an den Masken zum Film, veröffentlicht die Ergebnisse seiner Arbeit online in Fan-Foren und erhält Anerkennung.

Der Brandenburger bearbeitet Aufträge für mehrere Kunden in Europa und den Vereinigten Staaten, seiner Instagram-Seite folgen mehr als 750 Abonnenten. Im November reist Linckus als Händler zum Filmfan-Treffen „Weekend of Hell“ in Duisburg und begegnet dem Michael-Myers-Darsteller James Jude Courtney.

Weitere Horror-Masken geplant

Florian Linckus will weitere Masken gestalten, denkbar sind für ihn Nachbildungen der fiktiven Serienmörder Freddy Krüger und Jason Vorhees und des Charakters Leatherface aus der Filmreihe „Texas Chainsaw Massacre.“ Er wagt sich auch an die Aufbereitung eines Michael-Myers-Filmkostüms in Lebensgröße. „Mal schauen, wohin mein Weg mich führt, auch andere Kundenwünsche sind möglich“, sagt der Maskengestalter.

Zwei neue „ Halloween“-Filme sollen die Saga fortführen und in den Jahren 2020 und 2021 in den Kinos starten. Ein Fakt, der Florian Linckus erfreut. „Die Reihe wird mich mein Leben lang begleiten“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann