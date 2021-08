Gesperrt: August-Sonntag-Straße in Brandenburg an der Havel nur halbseitig befahrbar

Brandenburg/H

Staus, Umleitungen und lange Wartezeiten: Autofahrer müssen in Brandenburg an der Havel weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. Die August-Sonntag-Straße ist ab Dienstag, 17. August, halbseitig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Einschränkungen vor der Mebra-Halle in Brandenburg an der Havel

Demnach wird die Sperrung vor dem Mebra-Gebäude eingerichtet. Grund für die Einschränkungen seien Bauarbeiten. Es müssten Kabel fertig verlegt werden, hieß es aus dem Rathaus. Die Sperrung soll bis zum 30. August dieses Jahres gelten.

Wie die Verwaltung weiter mitteilte, soll der stadteinwärts rollende Verkehr aus Richtung Magdeburger Landstraße über die Carl-Reichstein-Straße und die Ernst-Paul-Lehmann-Straße zur Spittastraße umgeleitet werden. Der Wertstoffhof ist aus Richtung Magdeburger Landstraße nach Angaben aus dem Rathaus auch nur über die Umfahrung zu erreichen. „Es wird um Beachtung der Beschilderung gebeten“, so die Behörde.

Von MAZ