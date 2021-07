Brandenburg/H

Der Großteil des Schutts von der einstigen Brücke „20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik“ ist mittlerweile weggeräumt. Dennoch haben die Bauleute noch einiges zu tun: Am Widerlager Ost auf der Seite von Behördenzentrum und THB hatte der gemeinsame Fuß- und Radweg durch die Sprengung einen vollen Wirkungstreffer abbekommen und sich komplett abgesenkt. Den mussten die Bauleute nun wieder anheben, dabei die Betonplatten durch Asphalt ersetzen.

Blick von der Magdeburger- auf die Zanderstraße, wo einst die Brücke "20. Jahrestag" stand. Quelle: André Wirsing

Zaun und Betonblöcke

Das Gleiche passierte auch auf der gegenüber liegenden Seite. Auch hier hat es den Fahrrad-Plattenweg erwischt. Der wird nun ebenfalls erneuert. Nachdem nun auch bald die Widerlager an beiden Seiten weitgehend beräumt sind, müssen sie noch für die Zeit bis zum Neubau gesichert werden. „Da kommt auf jeder Seite ein stabiler Stabmatten-Zaun dran. Zusätzlich wird es davor stabile Betonelemente geben, damit auch niemand mit dem Auto fahrlässig oder mutwillig da durchbrechen kann“, sagt Lutz Herzberg vom städtischen Tiefbauamt.

Zurzeit liegen noch Haufen von Recyclingmaterial als provisorischer Schutz an beiden Fahrbahnenden vor der Abbruchkante.

Neuer Name

Zudem verrät Herzberg, dass das neue Bauwerk dann „Brücke am Altstädtischen Bahnhof heißen wird. Die andere gibt es ja nicht mehr, sie ist definitiv weg, deshalb gilt auch der Name nicht mehr.“

Hochbetrieb im Asbest-Zelt

Voll gearbeitet wird offensichtlich noch in dem riesigen Zelt, das auf einer eigens asphaltierten Fläche nahe der neuen Einmündung der Spittastraße errichtet worden ist. Hier werden unter besonderen Schutzmaßnahmen asbesthaltige Betonelemente für das Entsorgen vorbereitet.

Platten waren festgebacken

Die Asbestplatten waren an der Unterseite des Brückenteils angebaut, das über die Bahngleise führte. Sie sollten das Bauwerk vor der Hitze der Lokomotiven schützen. Das taten sie auch. Doch im Laufe der Zeit haben sich die Platten und der Beton miteinander „verbacken“, so dass sie nicht mehr vor der Sprengung Mitte Mai gelöst werden konnten, wie es der Landesbetrieb Straßenwesen ursprünglich geplant hatte.

Zwischenlager ist weg

Es entstand bei der Sprengung auch so viel kontaminierter Schutt, dass er gar nicht in Gänze ins Zelt passte. Die Bauleute packten das überschüssige Material zwischenzeitlich in dicke Folien, die sie zudem noch von außen beschwerten, damit asbesthaltige Stoffe nicht durch die Luft fliegen oder den Boden kontaminieren konnten. Doch mittlerweile ist das „Zwischenlager“ bereits aufgelöst worden. Auch hier kommt das Vorbereiten fürs endgültige Entsorgen des giftigen Sondermülls voran.

Von André Wirsing