Brandenburg an der Havel - Gesprengte Brücke in Brandenburg an der Havel: Beim Abriss läuft längst nicht alles rund

Beim Abriss der Brücke „20. Jahrestag“ in Brandenburg an der Havel läuft beileibe nicht alles rund. Manche Schäden und Pannen treten erst jetzt zutage und sorgen für Verzögerungen.