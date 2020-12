Ein Damsdorfer Brandbekämpfer gestand, in einem Mietshaus mehrfach Feuer gelegt zu haben. Das Amtsgericht verurteilte ihn, doch der Fall geht in die nächste Instanz. Die Gemeinde Kloster Lehnin wartet nun auf ein rechtskräftiges Urteil.

Am 6. Dezember 2017 begann in Damsdorf in der Göhlsdorfer Straße eine Serie von Brandstiftungen und hielt Bürger und Feuerwehrleute wochenlang in Atem. Quelle: Julian Stähle