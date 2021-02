Gestorben: Pudelkönig Horst Ullrich aus Brandenburg/Havel ist tot

Brandenburg/H./Schmerzke

Horst Ullrich ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. Hotte, wie ihn Freunde und gute Bekannte nannten, war ein Brandenburger Original. Ungezählten Havelstädtern ist er vor allem als „Pudelkönig” oder „Pudel-Ulli” ein Begriff. Andere kannten ihn als nimmermüden Geist, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hielt.

Horst Ullrich war langjähriger Vorsitzender der Bezirksgruppe Brandenburg-Stadt im Deutschen Pudelklub und zudem viele Jahre Sprecher des Bürgerbeirates „Innenstadt”. Noch mit 80 Jahren stand er 2013 da wie ein Fels in der Brandung um für die City und den Pudel zu kämpfen. Auch wenn beide Interessengemeinschaften zuletzt arg geschrumpft waren.

2013 zog Horst Ullrich etwas traurig Bilanz: Der ehrenamtliche Bürgerbeirat war in die Jahre gekommen, noch zwei Mitstreiter, ebenfalls über 70, machten mobil für eine lebendige Innenstadt. Als es noch große Themen wie die Rekonstruktion von Stein- und Hauptstraße oder des Mühlendamms gab, habe man sich monatlich in großer Runde getroffen. Doch mit der Gründung der Interessengemeinschaft „City” seien aktive Bürger weggeblieben, erzählte er damals bedauernd.

Jeder kannte Pudel-Ulli

Jeder kannte Pudel-Ulli. „Ich werde überall auf der Straße angesprochen. Hotte kann’ste mal?” Hotte konnte, Hotte kümmerte sich. In der Brandenburger Stadtverwaltung war er bekannt wie ein bunter Pudel. Dorthin leitete Ullrich die Sorgen und Hinweise weiter, egal, ob wilde Müllkippen, Laubberge, Straßenschäden oder Falschparkerei.

Horst Ullrich mit seinen Pudeln „Xyro Silver Topstar“ und „Bijou von Piawa“. Die Aufnahme entstand vermutlich in den 1980er-Jahren. Quelle: privat

Sein Einzugsbereich umfasst die City bis Planebrücke, Krakauer-, Mötzower Landstraße und Neuschmerkze. Nach Neuschmerzke hatte es ihn im Sommer 2008 verschlagen. 45 Jahre lang lebte der Glaser mit Ehefrau Marlis in der Neustadt am Molkenmarkt 25, doch als das damalige Wobra-Haus an einen stadtbekannten Immobilienmakler verkauft wurde, musste Hotte als letzten Mieter „schweren Herzens, aber nicht kampflos” ausziehen, wie er sich erinnerte.

Auch ohne Sitz in der City blieb Horst Ullrich der liebenswerte Querkopf. Und er macht sich mit anderen Gedanken über die geplante Schmerzker Ortsumgehung. „Die Lärmbelästigung wird dann doch nur nach Neuschmerzke verlagert”, befürchtete Ullrich schon vor Jahren.

Neue Häuser statt neuer Straße

„Statt einer neuen Trasse wäre es sinnvoller, für Direktbetroffene an der B 102 in Schmerzke auf freien Flächen neue Eigenheime zu bauen”, fand er. Womöglich hätte er mit Blick auf die gigantischen Kosten der Ortsumgehung Recht. Durchgesetzt hat er sich nicht.

Sein Engagement für die Stadt wurde nur getoppt im Pudelklub. Dort gab er bis zuletzt die Hoffnung auf frisches Mitglieder-Blut nicht auf. Während es zur besten Zeit in der Stadt 78 Mitglieder gab, die den Pudel und dessen Zucht hochleben ließen, war Pudel-Ulli zum Schluss fast allein mit seiner Passion. Geblieben waren Erinnerungen, Fotos und 100 Pokale. „Die Pudel-Pflege ist sehr aufwendig.

Viele Züchter haben aus Altersgründen aufgegeben”, sagte Ullrich seinerzeit der MAZ. Fünf Jahrzehnte war er Pudel-Club-Mitglied, fast 40 Jahre Vorsitzender. Mit seiner Marlis hat er in Brandenburg selbst 25 Ausstellungen organisiert hat. Die letzte am 26. Juni 2005 in der Halle am Neuendorfer Sand.

Serien-Sieger gezüchtet

Die vier Rüden der Ullrichs waren mehrmals Champions. Allein „Xyro Silver Topstar” war 14-facher Championsieger von In- und Ausland gewesen. 17-jährig ging der Champion im Herbst 2006 in den Hundehimmel. „Für einen neuen Pudel sind wir zu alt”, sagt Ullrich damals und fügte hinzu: „So lange es irgend gehe, will ich den guten Ruf der Gruppe aus DDR- und Nachwendezeiten bewahren und mich in meiner Heimatstadt für Ordnung, Sicherheit sowie Sauberkeit einsetzen.”

Von Claudia Nack und Markus Alert