Brandenburg/H

Die Sperrung der Näthewindebrücke führt zu Staus und Stress bei Anwohnern, Schülern und Autofahrern. „Hier ist was los, ich brauche jetzt am Morgen und Nachmittag noch länger. Seit der gestrigen Sperrung sind am Mühlendamm mehr Radfahrer unterwegs, die sonst die Abkürzung über die Brücke nehmen. Ich bin früher als sonst los gefahren, aber einige Fahrer sind schon richtig genervt und das zeigen sie auch, indem sie öfter hupen. Es gibt auch mehr Staus als sonst“, sagt Pendler Dennis Betz.

Wie sollen sich Radfahrer sich auf den Straßen Domlinden und Mühlendamm verhalten, um sicher an ihr Ziel zu gelangen? Quelle: Heike Schulze

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er sieht, wie radelnde Mütter und Väter versuchen, ihre Kinder mit Handzeichen über die Straße zu leiten. Während sie den Weg vorgeben, bahnt sich der Nachwuchs dahinter langsam und mit Abstand den Weg.

Belastende Situation

„Die Situation ist belastend. Auf der Straße gilt oft das Alles-oder-Nichts-Prinzip und das vor allem am Nachmittag im Feierabendverkehr. Ich wurde und werde häufiger mal an den Rand gedrängt. Mit Kindern würde ich hier nur auf dem Gehweg fahren, alles andere ist zu riskant“, sagt Radlerin Michaela Diessel.

Corina Krause arbeitet als Sekretärin am evangelischen Domgymnasium und äußert sich zur Lage. „Für kleine Kinder ist der Weg natürlich schwieriger als bisher, die größeren sehen es aber entspannt. Wir haben die Hoffnung, dass die Baumaßnahme nicht so lange dauert, wie an anderen Stellen dieser Stadt. Wenn sich jeder beeilt, und die Bauarbeiten schnell abgeschlossen sind, ist das gut“, sagt sie der MAZ.

Nicht jeder weiß von der Sperrung

Die Sperrung der Näthewinde hat sich in der Brandenburger Innenstadt noch nicht überall herumgesprochen. Am Bollmannbrunnen fragt sich eine Passantin, welche Route sie denn jetzt fahren soll. Sie zückt ihr Smartphone, sucht bei Google Maps nach einer anderen Strecke und radelt los.

Die Näthewindebrücke erhält eine Schönheitskur. Das Bauwerk verbindet seit 1999 die Hammerstraße mit dem Domkietz, ist 2,50 Meter breit und hat eine Fläche von 105 Quadratmetern.

Sanierungsarbeiten mit vielen Plänen

Die Näthewindebrücke ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Quelle: André Großmann

Doch was passiert in den nächsten Wochen? Mitarbeiter eines Ingenieurbüros bauen 114 Quadratmeter Holzbodenbelag, 43 Quadratmeter Lagerbohlen und 16 Querträger aus und entsorgen diese anschließend. Sie sanieren 24 Quadratmeter Betonwiderlager, Lagersockel und bessern 600 Quadratmeter Holzflächen aus.

Als Ersatz für die weggeworfenen Teile müssen 16 neue Querträger mit jeweils 2,10 Meter Länge und ein 43 Meter langer Längsträger als Doppel T-Träger aus Stahl her und eine ebenso lange GFK-Längsbohle aus hoch dichtem Polyethylen.

Statt Holz verlegen die Planer dann 114 Quadratmeter GFK-Bohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff als neuen Belag. Auf 86 Quadratmetern Fläche bringen sie Korrosionsschutz an Stahlbauteilen auf, entfernen 43 Meter Kabelschutzrohr und bauen diese für die Straßenbeleuchtung wieder ein.

Ende der Arbeiten unklar

Die Näthewindebrücke ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Quelle: André Großmann

Wie lange die Näthewindebrücke gesperrt bleibt, scheint noch unklar. So erfahren Spaziergänger, die vom Packhof aus laufen, dass die Brücke ab dem 23. November wieder frei ist. Wenn sie aber von Richtung Domgymnasium kommen, steht auf dem Schild, dass die Sanierungsarbeiten bis 30. November andauern.

Von André Großmann