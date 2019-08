Brandenburg/H

Emmission, Straßenbeläge, Wildschweine und Zäune - es war eine lange Liste an Themen und Anregungen der Bewohner des Brandenburger Stadtteils Neuendorf, der sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) am Mittwochabend stellte.

Im Rahmen der Veranstaltung „Oberbürgermeister vor Ort“ trafen sich rund 40 Einwohner im Gemeindehaus der Kirche des Ortes, um mit Vertretern der Stadt über die weitere Entwicklung des Stadtteils zu diskutieren.

Gute Nachrichten für Neuendorf

Die Veranstaltung startete mit guten Nachrichten für die Neuendorfer. So sei die Neubepflanzung des Parkbereichs „Am Anger“ im Umfeld der Kirche bereits beschlossene Sache. „Hier sind nicht mehr alle Bäume vital“, so Scheller. „Diese werden erneuert und Fehlstellen werden ausgebessert.“

Lutz Laskowsky, Steffen Scheller und Peter Reck (v.r.) stellen sich den Fragen und Anregungen der Bürger Neuendorfs. Quelle: Tobias Wagner

Im Herbst dieses Jahres beginne das Projekt mit der Fällung zunächst zweier kranker Bäume. Insgesamt 21 neue Bäume sollen gepflanzt werden. Kosten der Aktion: 30.000 Euro.

Im Zentrum der Diskussion stand zudem eine Liste mit Anfragen der Neuendorfer, die im Vorfeld der Bürgersprechstunde von Lutz Laskowsky, Vorsitzender des Bürgervereins, an die Stadt übergeben wurde.

Lärmbelästigung durch Elektrostahlwerk

In dieser beschwerten sich die Bürger unter anderem über die Lärmbelastung durch das Brandenburger Elektrostahlwerk Riva, welches im Norden an Neuendorf angrenzt. Hier müsse ermittelt werden, welche Emissionen auftreten, vor allem zu den gesetzlichen Ruhezeiten, so Scheller.

Auch die Bitte der Bürger, zu prüfen, ob das Elektrostahlwerk eventuell unerlaubt selbstständig Zäune errichte, werde geprüft. „Eine Zustimmung vonseiten der Stadt zur Einfriedung liegt nicht vor, nicht genehmigte Zäune müssen zurückgebaut werden“, so Scheller.

Schäden am Straßenbild „hinnehmbar“

Desweiteren klagten die Neuendorfer über Schäden an ihren Straßen. Von einem insgesamt zufriedenstellenden Erscheinungsbild sprach jedoch Peter Reck, welcher Scheller am Abend unterstützend zur Seite stand.

Peter Reck ist Fachgruppenleiter Straßen und Brücken im Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt. Er sagte, er sei die Wege extra mit dem Fahrrad abgefahren. „Ich bitte darum, die bekannten Schadstellen hinzunehmen“, so der Fachgruppenleiter. „Insgesamt haben Asphaltstraßen eine Lebensdauer von 20 Jahren, die nächsten zehn Jahre werden auch überstanden.“

„Wünsche sind immer möglich": Steffen Scheller beim Ortsteilgespräch in Neuendorf. Quelle: Tobias Wagner

Anders sehe es am Anger aus. Hier liege eine Rissbildung im Fugenbereich der Straßenoberfläche vor. „Die sich langsam erschließenden Schadstellen werden hier im nächsten Jahr behoben“, verspricht Reck.

In der anschließenden Diskussionsrunde schilderten die Bewohner unter anderem das Problem der großen Wildschweinpopulation um Neuendorf. „Unsere Kinder fahren mittlerweile nicht mehr auf dem Fahrradweg zur Schule, sondern in der Mitte der Straße, um ankommenden Wildschweinen besser ausweichen zu können“, zeigte sich eine Anwohnerin besorgt.

Wildschweine ein Riesenproblem

„Ein Riesenproblem“, weiß auch Scheller. Momentan seien jedoch die Anreize für Jäger, Schwarzwild zu jagen, nicht ausreichend. Auch dieses Problem werde von der Stadt im Auge behalten.

Für weitere Probleme empfehle der Oberbürgermeister das sogenannte Maerker-Portal. Auf der Internet-Seite www.maerker.brandenburg.de können Brandenburger ihren Kommunen Infrastrukturprobleme mitteilen, von gefährlichen Schlaglöchern bis hin zu wilden Mülldeponien. „Schließlich sind Bürgerwünsche immer möglich“, so Scheller.

Von Tobias Wagner