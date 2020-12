Brandenburg/H

Die Tochter eines Patienten im städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel beklagt „unhaltbare Zustände“ dort in Bezug auf die Trennung von positiv und negativ auf Covid-19 getesteten Patienten.

Die Frau hat wegen ihrer Erfahrungen in den vergangenen Wochen Grund, besorgt und beunruhigt zu sein. Das Erlebte zeigt aber auch, vor welcher Herausforderung Ärzte, Pflegekräfte und Manager des städtischen Klinikums in der aktuellen Coronakrise stehen.

Der 71 Jahre alte Vater von Katrin Kleinfeld wurde am 16. November für eine geplante Knieoperation ins Brandenburger Klinikum gebracht. Er war am Freitag davor auf Corona getestet und mit negativem Befund aufgenommen worden, berichtet seine Tochter.

Mitbewohner plötzlich Corona-positiv

Am 17. Oktober wurde der Mann operiert, der mit zwei weiteren Patienten in einem Dreibettzimmer des Krankenhauses lag. Einen Tag nach seiner Operation stellte sich aber heraus, dass einer dieser Mitbewohner im Stationszimmer Corona-positiv war.

Daraufhin wurde der Kniepatient in ein Einzelzimmer in Quarantäne verlegt. Der dort vorgenommene Test war zum Glück bei ihm negativ und auch bei seiner ebenfalls getesteten Ehefrau, die ihn am 18. November noch besucht hatte.

Nach der Schilderung der Tochter, die sich in diesem Punkt nicht mit den Feststellungen des Klinikums deckt, kam am 23. November ein anderer Patient zu ihm aufs Zimmer, der am 24. November ebenfalls positiv auf Corona getestet worden sei.

Gesund ins Krankenhaus gekommen

Katrin Kleinfeld, die als Zahnärztin arbeitet, berichtet von einem erneuten Umzug in ein Einzelzimmer. Ihr Fazit: „Mein Vater ist gesund ins Krankenhaus gekommen und sollte bereits am 20. November entlassen werden.“ Doch daraus wurde nichts.

Die Tochter des inzwischen aus der Klinik entlassenen Kniepatienten äußert großen Respekt vor der Arbeit des Pflegepersonals. Trotzdem möchte sie auf diesen Fall hinweisen. Sie schreibt: „Anscheinend werden die Patienten wahllos verlegt. Wir werden alles versuchen, ihn dort rauszuholen. Unsere Familie ist natürlich sehr in Sorge.“

Bei „dieser Vermischung von getesteten und nicht getesteten Patienten“ wundere sie eine Überlastung dieses Krankenhauses nicht, so die Zahnärztin.

Einzelfälle

Björn Saeger versichert, es seien seltene Einzelfälle, in denen es zu einem Kontakt zwischen Covid-19 und Non-Covid-Patienten komme. Der Referent der Geschäftsführerin gibt Einblicke in die alltägliche Arbeit im Klinikum unter Covid-Bedingungen.

Saeger bestätigt, dass der 71 Jahre alte Patient, der seine Erfahrung gar nicht „an die große Glocke hängen“ wolle, während seines Krankenhausaufenthaltes am 19. November „einmal Kontakt zu einem Covid-19 positiv getesteten Patienten“ gehabt habe.

Der Krankenhaussprecher: „Dieser Notfallpatient wurde bei Aufnahme mit einem Antigen-Schnelltest negativ getestet. Daher wurde der Patient in einen Non-Covid Bereich aufgenommen.“

Nachdem das zweite und nun positive Ergebnis vorlag, habe sofort das Kontaktpersonen-Management des Klinikums (siehe Info-Box) gegriffen.

Covid-19-Management im Klinikum Das Klinikum Brandenburg passt seit Beginn der Krise das Hygienekonzept und den Pandemieplan an die sich ändernden Rahmenbedingungen an. Wo vor Covid-19 nur einzelne Isolationszimmer für Infektionspatienten vorgehalten wurden, sind nun ganze Infektionsbereiche entstanden. Die Nicht-Covid-19-Bereiche, die Covid-19-Abklärungsbereiche und die Covid-19-Bereiche wurden voneinander getrennt. Neben den überall geltenden Hygienevorschriften und Schutzvorkehrungen gelten für alle Covid-19 Bereiche Vorschriften wie Betretungsverbot, Vollschutz und zusätzliche Reinigungen. Nach dem Covid-19 Testkonzept werden alle Patienten vor der Aufnahme im Klinikum auf Covid-19 getestet. Für Notfallpatienten gilt das spätestens bei der Aufnahme. Alle Nicht-Covid-Patienten, die als Notfälle stationär aufgenommen werden, erhalten zu dem PCR-Abstrich seit dem 23. Oktober zusätzlich einen Antigen-Schnelltest. Sind genügend Betten vorhanden, werden diese Notfallpatienten in Einzelzimmern untergebracht, bis das Ergebnis vorliegt. Bei allen Patienten erfolgen zusätzlich regelmäßige Kontrollabstriche während des Krankenhausaufenthalts. Alle Beschäftigten werden mindestens einmal wöchentlich getestet. Im seltenen Einzelfall eines Kontakts zwischen Covid-19 und Nicht-Covid-Patienten werden die betreffenden Menschen sofort isoliert und es greift das Kontaktpersonen-Management des Klinikums. Alle Kontaktpersonen werden dann kontaktiert, dokumentiert, befragt und abhängig vom Ergebnis isoliert, überwacht, regelmäßig getestet und/oder zum Führen von Kontakttagebüchern verpflichtet.

Bei allen weiteren Verlegungen sei der Patient „einzel- oder kohortenisoliert“ gewesen. Er habe nur noch einen weiteren Patientenkontakt gehabt.

Dieser Mann sei auch ein Abklärungspatient gewesen. Bei ihm habe immer ein negatives Testergebnis vorgelegen, versichert Björn Saeger. Dieser Patient hustete zwar und hatte Erkältungssymptome, doch eine Corona-Infektion habe bei ihm nicht vorgelegen.

Gut versorgt und aufgehoben

Das Klinikum äußert gleichwohl Verständnis, dass sich der gesunde 71 Jahre alte Mann nach seiner abermaligen Verlegung von einem Einbett- in ein Dreibettzimmer mehr Informationen gewünscht hätte und verunsichert war.

Björn Saeger versichert, dass der Patient in einem persönlichen Gespräch bestätigt habe, er fühle sich gut aufgehoben und versorgt und habe Verständnis für die Situation.

Generell erklärt der Sprecher des Brandenburger Klinikums folgende Grundlagen der Arbeit unter Coronabedingungen: „Patientenverlegungen finden ausschließlich strukturiert aus medizinischen oder organisatorischen Gründen und stets unter Beachtung des Hygienekonzepts statt.“

Dynamische Lage

Die dynamische Lage und der Anstieg von Covid-19 Patienten und Verdachtspatienten hätten eine kurzfristige Vergrößerung der Covid-19-Bereiche erfordert. Diese Entwicklung habe vom 23. November an zusätzliche Patientenverlegungen zur Folge gehabt.

