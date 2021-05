Pritzerbe

An diesem Freitag steht Pritzerbe vor der größten Corona-Testaktion seit Beginn der Pandemie. Nach positiven PCR-Tests in der Grundschule sowie in der Kita „Sonnenblume“, hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vorsichtshalber einen PCR-Sammeltest für alle Kontaktpersonen aus beiden Einrichtungen angeordnet. Die Testung findet in der Grundschule statt. Allein aus der Schule sind 162 Schüler und 20 Lehrer sowie technisches Personal von der Anordnung betroffen. Dazu kommen nach Angaben aus dem Landratsamt aus der Kita 44 Kinder und neun Erzieherinnen.

Behörde hofft auf Aufklärung

Grund für die Aktion ist ein positiver PCR-Test bei einer Lehrerin, der am 28. April gemeldet wurde. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich nicht um eine Mutation, die als hoch ansteckend gelten. Zunächst wurden neun Kontaktpersonen aus der Schule bis zum 7. Mai in Quarantäne gesetzt. In der Kita „Sonnenblume“ war es ein Kind, bei dem am 30. April mittels PCR-Test eine Ansteckung nachgewiesen wurde. Auch in diesem Fall soll es sich nicht um eine Mutation handeln. In der Kita gibt es 40 Kontaktpersonen, die sich noch bis zum 10. Mai in Quarantäne befinden. Vom PCR-Sammeltest erhofft sich das Gesundheitsamt Aufklärung über die wahre Infektionslage in beiden Einrichtungen.

Quarantäne in Deetz aufgehoben

Wie unsicher Schnelltests sein können, zeigt der Fall der Kindertagesstätte „Am Mühlenberg“ in Deetz. Dort hat das Gesundheitsamt die Anordnung für alle Kinder und Erzieherinnen zur Quarantäne zurückgezogen, weil das Ergebnis der PCR-Tests negativ ausfiel. Zuvor schlugen die Schnelltests bei den zwei betroffenen Personen positiv an. In Reckahn bleibt die Kita so lange geschlossen, bis Klarheit über den PCR-Status einer Erzieherin besteht, bei der ein Schnelltest positiv anschlug. Dort hatte das Gesundheitsamt vorsorglich 37 Kinder und Erzieherinnen sowie technisches Personal bis zum 17. Mai in Quarantäne geschickt. Im Gegensatz zu PCR-Tests, deren Proben zum direkten Nachweis von Erregern in Laboren analysiert werden, gelten Schnelltestvarianten als ungenauer.

Von Frank Bürstenbinder