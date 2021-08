Brandenburg/H

Am Freitag, den 13. August können sich Interessierte ohne Terminvereinbarung impfen lassen: von 8 bis 12 Uhr im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof in der Johann-Carl-Sybel-Straße 1. Das gibt die ärztliche Direktorin Milena Schaeffer-Kurepkat bekannt.

Wer zum Impfen kommt, sollte sein Impfbuch, wenn vorhanden, und die Chipkarte nicht vergessen. Zur Verfügung steht der Biontech-Wirkstoff. Das digitale Zertifikat gibt es gleich dazu.

Geimpft werden können Menschen ab 12 Jahren, Kinder unter 16 Jahren nur im Beisein der Eltern, Jugendliche von 16 bis 18 Jahren mit schriftlichem Einverständnis der Eltern.

Weitere Infos sind unter www.gzb-brandenburg.de erhältlich.

Von MAZ