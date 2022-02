Gewalt gegen Polizei in Brandenburg an der Havel: Fünf Beamte verletzt

Brandenburg/H

Die Auseinandersetzung um den Umgang mit der Corona-Pandemie hat in Brandenburg an der Havel am Mittwoch eine neue Qualität erreicht. Im Gebiet zwischen dem Nicolaiplatz und der Luckenberger Brücke wurde es erstmals gewalttätig.

Nach Informationen aus dem Brandenburger Rathaus wurden fünf Polizeibeamte im Zusammenhang mit der unangemeldeten Demonstration einer kleinen Gruppe verletzt – bis hin zur Dienstunfähigkeit, wie Rathaussprecher Jan Penkawa berichtet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister Scheller verurteilt Gewalt

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) verurteilt die Gewalttaten gegen Polizisten als nicht hinnehmbar. Er kündigt für später eine Erklärung zu den jüngsten Ereignissen an. Auch die Brandenburger Polizei will sich in Kürze dazu äußern.

Nach noch unbestätigten Informationen sind demonstrierende Menschen, offenbar in ihrer Wut auf die aktuelle Corona-Politik, mit Reizgas gegen Polizisten vorgegangen.

Video von Protest in Brandenburg an der Havel

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die einen Beamten zeigen, der in unmittelbarer Nähe der Luckenberger Brücke eine auf dem Boden liegende Person, offenbar einen Mann, mit einem Schlagstock schlägt, ein- bis zweimal. Außerdem zeigen die Handyaufnahmen, wie ein Polizist eine Frau zu Boden stößt.

Rathaussprecher Jan Penkawa ist am Mittwochabend als Passant am Nicolaiplatz vorbeigekommen und hat dort eine andere, deutlich radikalere Stimmung als vorher ausgemacht. Der SPD-Vorsitzende Daniel Keip berichtet von einem Angriff auf Polizisten in der Plauer Straße und beruft sich bei seinen Information auf einen zuverlässigen Augenzeugen des Geschehens.

Katz-und-Maus-Spiel in Brandenburg an der Havel

Neu am Protest gegen die Corona-Politik ist in Brandenburg an der Havel das Vorgehen von Demonstranten, ihre Aktionen unberechenbarer zu machen als vorher, also Zusammenkünfte nicht mehr an bestimmten Tagen an festen Orten zu organisieren, sondern mit einer Katz-und-Maus-Spiel-Strategie auf Überraschungseffekte zu setzen.

Gleichwohl war die Polizei auf den Protest gefasst und hielt Einsatzkräfte bereit. In den vergangenen Wochen hatte sich wiederholt nicht angemeldeter Protest formiert.

Dieser Beitrag beruht auf einem vorläufigen Kenntnisstand und wird im Laufe des Tages aktualisiert.

Von Jürgen Lauterbach