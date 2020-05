Gewalttat mit Messer am Mozartplatz

Brandenburg/H

Zu einer Gewalttat ist es am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung am Mozartplatz auf dem Görden gekommen. Nach ersten MAZ-Informationen soll ein Mann in der gemeinsamen Wohnung auf seine Ehefrau mehrfach eingestochen haben.

Zu einer Gewalttat auf dem Görden ist am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen worden Quelle: Meetingpoint/Christian Griebel

Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von Rettungskräften zur Notoperation ins städtische Klinikum gebracht werden musste.

Dem Vernehmen nach soll das Messer am Tatort in der Wohnung gefunden worden sein. Der mutmaßliche Täter ist bislang flüchtig, die Fahndung der Polizei nach ihm läuft auf Hochtouren. Bei sich soll er auch ein ein Jahr altes Kind haben. Der Mann soll in einem silberfarbenen Peugeot unterwegs sein – mit dem Kind.

Der Einsatz der Polizei läuft derzeit noch, Kriminalbeamte gehen auf der Suche nach möglichen Zeugen von Wohnung zu Wohnung in unmittelbarer Nähe des Tatortes.

Von André Wirsing