Lichterglanz, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, geschmückte Tannen, die Winternächte erhellen – in diesem Jahr werden viele die festliche Atmosphäre der Weihnachtsmärkte vermissen, die Corona-bedingt auch in Brandenburg fast überall ausfallen. Umso wichtiger, dass wenigstens die eigenen vier Wände festlich erstrahlen!

Viele Märker haben das erste Adventswochenende genutzt, um ihre Vorgärten, Fenster und Dächer für die anstehenden Feiertage zu schmücken. Weihnachtsmänner im Schlitten oder am Schornstein, glitzernde Girlanden und Sterne, Rentiere, Krippen, Engel und aufblasbare Schneemänner im Kunstschnee, oder einfach Lichterketten mit Hunderten bunt oder weiß blinken Punkten: Wie dekorieren Sie Ihr Haus oder den Balkon Ihrer Wohnung?

Wir suchen fantasievolle Beleuchtungen, selbst gebaute Figuren, opulente Holz-Pyramiden – eben alles, was Weihnachts- und Winterfreunden in der Nachbarschaft das Herz aufgehen lässt. Schicken Sie uns ein Foto von Ihrer Deko! In einer Online-Abstimmung können die MAZ-Leser aus allen Einsendungen der Region ihren Favoriten wählen. Der Gewinner erhält einen Ikea-Gutschein im Wert von 100 Euro – und unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern verlosen wir drei Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro.

Bitte senden Sie Ihre Bilder mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse per E-Mail an weihnachtshaus@maz-online.de, Betreff: Weihnachtsdeko. Einsendeschluss ist am Sonntag, 13. Dezember, 20 Uhr.

Familie Arndt aus Kränzlin sorgte 2019 mit dieser Gestaltung ihres Hauseingangs für Aufsehen. Quelle: privat

