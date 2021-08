Brandenburg/H

Ein flächendeckendes Glasfasernetz über (beinahe) die ganze Stadt legt derzeit die Firma RFT Kabel. Für 7800 Wohnungen der Wohnungsbaugenossenschaft WBG sind die Lichtwellenleiter bereits in die Häuser geführt, im gerade beginnenden zweiten Bauabschnitt folgen die 4200 Wohnungen der kommunalen Wobra. Auch hier sollen alle Blöcke bis zum Jahresende angeschlossen sein.

Stefan Tiemann ist Geschäftsführender Gesellschafter der RFT Kabel. Quelle: Rüdiger Böhme

Glasfasernetz in Verträgen

„Wir haben uns entschieden, komplett neu zu bauen. Dabei waren wir auch getrieben durch die neu geschlossenen Gestattungsverträge, die wir mit der WBG und danach mit der Wobra geschlossen haben, darin ist das Glasfasernetz definiert“, sagt Stefan Tiemann, Geschäftsführender Gesellschafter von RFT Kabel.

Technik-Sprech verständlich erklärt HFC steht für Hybrid Fiber Coax und bezeichnet eine Technologie, bei der analoge und digitale Datensignale in einer großen Übertragungsrate durch Leitungen aus Glasfaser und Koaxialkabel geführt werden. FTTH bedeutet Fiber to the Home, also das Verlegen von Lichtwellenleitern bis in jede Wohnung. FTTB heißt Fiber to the Basement, also bis ans Haus heran in den Keller. An diesem Punkjt ist RFT Kabel derzeit. PoP bedeutet Point of Presence und ist ein Knotenpunkt in einem Kommunikationssystem. In Brandenburg an der Havel soll jeder PoP etwa 2000 Haushalte mit Fernsehen, Rundfunk, Telefonie und Internet sowie weiteren Anwendungen versorgen. MB/s steht für die Datenübertragungsrate, in diesem Fall Megabit je Sekunde. LWL heißt Lichtwellenleiter, ein anderes Wort für Glasfaserkabel. In einem Kabel sind aber meistens mehrere LWL gebündelt. Verstärkt werden müssen darüber gesendete Signale nur ab einer Entfernung von etwa 30 Kilometern.

Zehn Jahre plus Option

In den Verträgen bekommt das Telekommunikationsunternehmen mit der Gestattung die Erlaubnis der Eigentümer, auf der Immobilie Leitungen und Anlagen zu verbauen, zu verlegen und zu betreiben. Nach MAZ-Informationen werden die Kontrakte für die Dauer von zehn Jahren geschlossen plus Verlängerungsoption: Wenn alle Seiten zufrieden sind, verlängern sich die Verträge automatisch.

Ausbau des Brandenburgnetzes der RFT Kabel in BRB im Stadtteil Nord. Hier: Spleißen der Glasfaser (Verbinden zweier Glasfasern). Quelle: Ines John

Neues Netz über dem alten

„Zuvor mussten wir noch grundsätzlich abwägen, ob wir beispielsweise das alte Netz qualifizieren, beispielsweise mit der Hybrid-Fiber-Coax-Lösung HFC. Am Ende haben wir uns entschlossen, ein komplett neues über das alte Netz zu bauen, das alte liegenzulassen und irgendwann abzuschalten.“ HFC würde schon in wenigen Jahren den Bandbreitebedarf für das Internet nicht mehr decken können.

Masterplan für jede Wohnung

Seit 2018 gebe es bei RFT einen von einem Ingenieurbüro erstellten Masterplan für das Ausstatten sämtlicher Wohneinheiten mit Glasfaser – im Idealfall. „So wussten wir beispielsweise seitdem bei jeder Tiefbau-Maßnahme, wie viele Lehrrohre wir für den Anschluss bis an die Häuser heran – das so genannte FTTB – wir mit in den Boden legen mussten.“

Bohren über viele Kilometer

Zusätzlich mussten beispielsweise bis zu den Blöcken der WBG 30 Kilometer Trasse gebohrt werden. Für die Wobra-Häuser werden es fast noch einmal so viele. Am Ende werden es insgesamt 320 Kilometer Kabel mit 13.000 Kilometern Kabellänge sein. Beim Bohren mit dem gesteuerten Vortrieb werden pro Bohrvorgang bis zu 500 Meter Strecke absolviert, im Rückwärtsgang zieht das Gestänge die Lehrrohre ein, die ihrerseits jeweils einzelne Kanäle für die Glasfasern haben. Die Lichtwellenleiter selbst werden mit Druckluft in die Kanäle eingeblasen.

Ring von Verteilstationen

Zudem werden im Stadtgebiet zwei Dutzend PoPs aufgestellt, die wie Trafohäuschen aussehenden Points of Presence sind Verteilerstationen, jede davon versorgt etwa 2000 Haushalte, und jeder Hausaufgang erhält von dort aus seinen eigenen Glasfaseranschluss. Die PoPs sind im Ring geschaltet, so dass einzelne Ausfälle sofort kompensiert werden können.

In den Häusern selbst bleiben die bisherigen Leitungssysteme vorerst bestehen. Sobald die Vermieter Sanierungen oder Modernisierungen vornehmen, können dann die Glasfasern bis in die Wohnungen (FTTH) hinein verlegt werden.

Viel höhere Bandbreiten möglich

Bislang bietet RFT Kabel seinen Kunden standardmäßig Bandbreiten bis zu 450 Megabit je Sekunde an, mit dem neuen Netz sind höhere Übertragungsraten bis in den Gigabit-Bereich möglich. Neben Fernsehen, Rundfunk und Telefonie gibt es immer mehr Bedarf an Internet, weil immer mehr Geräte darüber verbunden sind und auch Komplettlösungen wie „Smart Home“ mit dem vernetzten Haushalt gefragt werden. Auch für Homeoffice-Lösungen gibt es steigenden Bedarf, sagt Tiemann.

Ausbau des Brandenburgnetzes der RFT kabel in BRB. Hier: Hausanschluss für den FttB-Ausbau Die Glasfaserkabel werden teilweise in offener Bauweise, teilweise durch Bohrungen in den Boden gebracht. Quelle: Ines John

Flugzeugsitze für Ersatzteile

Sein Unternehmen ist gerade auch gebeutelt durch Engpässe und Lieferschwierigkeiten. Diesen Umständen sei es geschuldet, dass manche Baustellen wie am Nicolaiplatz wochenlang offen stehenbleiben, weil es am Materialnachschub mangelt. „Alleine bei den PoPs hatten wir vier Monate Verzug, dabei kommen die nicht einmal aus Übersee, sondern aus Sachsen. Selbst Granulat für das Herstellen von Lehrrohren fehle weltweit. Für manche Teile hat der Unternehmer schon Sitzplätze in Flugzeugen buchen müssen, um sie nach Deutschland zu bekommen. „Bei den aktiven Komponenten im Netz gibt es derzeit Lieferzeiten von 50 Wochen. Wir müssen also jetzt schon genau wissen, was wir in einem Jahr bauen.“

An den Wohnblöcken der WBG liegt das Glasfasernetz bereits an, jetzt folgen die Quartiere der Wobra. Quelle: Ines John

Hohe Investitionen

Mit den großen Vermietern wurde begonnen, weitere interessierte Immobilienbesitzer können sich melden. Baumaßnahmen gibt es auch beispielsweise im Märchenviertel Neuschmerzke, im Wohngebiet „Am Rehhagen / Eichhorstweg“ oder im Wohngebiet „Myrtenweg“. Für RFT Kabel ist es eine ziemlich große Investition. Nach Tiemanns Angaben sind rund 15 Millionen Euro schon verbaut, 40 Millionen sollen es am Ende sein. Die Preise für die Endkunden sollen gleichwohl nicht erhöht werden.

Buddeln in der Steinstraße

In diesem Jahr soll noch in der Steinstraße gebaut werden. Hier kann allerdings wegen der vielen Leitungen unter den Gehwegen nicht gebohrt werden, vielmehr müssen die Bauleute schachten. „Wir machen das allerdings erst, wenn die Außengastronomie weg ist.“

Von André Wirsing