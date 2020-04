Brandenburg/H

Um gleich zwei große Baustellen in der Havelstadt kümmert sich gerade die Firma Deichsel Hoch- und Tiefbau mit Sitz im Rathenower Ortsteil Steckelsdorf. Sie ist im Auftrag des Investors Wilhelm Schomaker gerade am Ensemble rings um das ehemalige Flakowski-Kaufhaus tätig und errichtet zeitgleich große Wohngebäude zwischen der Jahnstraße und dem Jakobsgraben. Die MAZ hatte jüngst irrtümlich berichtet, die Arbeiten würden durch die Premnitzer Firma Rampf erledigt, dem ist nicht so.

Das Rathenower Deichsel-Unternehmen wurde 1990 gegründet, derzeit arbeiten rund 50 qualifizierte Bauleute in der Firma. Auch in Brandenburg an der Havel ist sie nicht unbekannt, unter anderem realisierte sie einige Sanierungsvorhaben für die Wohnungsbaugenossenschaft WBG.

Von André Wirsing