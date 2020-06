Brandenburg/H

Als im März die Eindämmungsmaßnahmen rund um Corona los gingen, steckte Kornelia Köppe mitten in den Veranstaltungen der 30. Brandenburgischen Frauenwoche. Dabei wurde die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt mit der Frage konfrontiert, ob die Frauenwoche noch zeitgemäß sei. Sie sagte klar „Ja!“. Weil Themen nach wie vor aktuell sind, neue hinzukommen und immer etwas zu tun bleibt, begründete sie. Als Schlagworte warf Köppe Lohnungleichheit, ungleiche Verteilung von Familien- und Sorgearbeit, oder die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten und in Führungspositionen ein.

Nun hat die Pandemie ihre Argumente bestätigt. Denn genau diese Themen sind es, die schwerwiegend zu Tage treten. Um es kurz zu machen, die Krise hat gezeigt: „Wir sind nicht in der Gleichstellung“, so Kornelia Köppe.

Anzeige

Frauen leisten überwiegend Care-Arbeit

Etwa in Hinblick darauf, dass Frauen zurzeit einen noch größeren Anteil an der Kinderbetreuung als schon vor der Krise übernehmen. „Care-Arbeit wird überwiegend von Frauen geleistet. Sie betreuen hauptsächlich die Kinder wegen geschlossener Betreuungseinrichtungen - neben ihrem systemrelevanten Beruf oder dem Homeoffice“, beschreibt Kornelia Köppe das Phänomen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das ist nun selbst in Familien der Fall, in denen zuvor die Hausarbeit gerecht aufgeteilt wurde. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die alten Rollenbilder zurückfallen“, macht die Gleichstellungsbeauftragte klar. Ausschlaggebend für den emanzipatorischen Rückschritt sind oftmals die Finanzen. Denn Männer verdienen in der Regel mehr.

„Frauen sind immer noch dramatisch unterbezahlt“

Dabei haben die Tätigkeiten von Frauen in der Corona-Krise einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Jobs in der Pflege, im Krankenhaus, in der Kita-Notfallbetreuung oder an der Supermarkt-Kasse werden zu 80 Prozent vom weiblichen Geschlecht ausgeübt. „Ohne die Arbeit der Frauen würde die Gesellschaft stillstehen“, sagt Köppe dazu. Dennoch fehlt die finanzielle Anerkennung.

„Frauen sind immer noch dramatisch unterbezahlt“, mahnt Köppe und beschreibt ein weiteres Problem der vergangenen Wochen: „Sie verlieren ihren Arbeitsplatz in der Krise schneller als Männer.“ Insbesondere, weil sie häufig in kundennahen Sektoren wie Hotels, Restaurants oder im Einzelhandel tätig sind, die von der Krise stark betroffen waren.

Jobverlust, Kurzarbeit unter sowieso schon geringerer Bezahlung oder generell Teilzeitarbeit haben nicht nur im Moment, sondern auch langfristig Auswirkungen. Frauen können nach dem Wiedereinstieg weniger Rentenansprüche geltend machen oder verlieren durch die ungewollte Auszeit den Anschluss an männliche Mitbewerber. „Frauen, die geplant haben, in eine Führungsposition zu kommen, werden gestoppt“, macht Kornelia Köppe klar.

Häusliche Gewalt hat zugenommen

Neben den zusätzlichen Belastungen und gesunkenen Chancen hat ein weiteres Thema die Gleichstellungsbeauftragte schwer getroffen. „Fälle von partnerschaftlicher Gewalt haben bereits wenige Wochen nach den Einschränkungen zugenommen“, schildert sie. Auf engstem Raum eingesperrt, griffen gewaltbereite Ehemänner häufiger an, auch psychische Misshandlungen wie Demütigungen oder Erniedrigungen nahmen zu.

Weil viele Frauen nicht wissen, wohin sie sollen und aus Angst vor Ansteckungen auch nicht in Frauenhäusern Schutz gesucht haben, muss das Umfeld mitarbeiten, sagt Kornelia Köppe. Sie bittet Nachbarn darum, sich bei Verdacht einzuschalten. „Sie sollten einfach einmal anrufen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Für Fälle von häuslicher Gewalt erarbeitet der Arbeitskreis „Keine Gewalt gegen Frauen“ derzeit eine Telefonliste mit allen wesentlichen Kontaktdaten. Die wird online abrufbar sein und an öffentlichen Stellen ausgelegt. Für Frauen rund um die Uhr erreichbar ist die Hotline 03381-301327.

Auch Kornelia Köppe selbst steht als Ansprechpartnerin auf der Liste, ist bereits kontaktiert worden. „Da habe ich unser tolles Netzwerk bemerkt“, schildert die Gleichstellungsbeauftragte. „ Jobcenter, Einwohnermeldeamt, Jugendamt und mehr: Das war wie Zahnräder, die ineinander gegriffen haben“, sagt Köppe stolz. Sie lobt zudem die Arbeit der Frauenschutzeinrichtungen in der Stadt und hofft, dass deren Finanzierung auch zukünftig sichergestellt wird.

Krise als Chance

In Hinblick auf die anderen Fragestellungen will Köppe die Krise als Chance sehen. „Themen, die wir bearbeiten, sind stärker in den Fokus gerückt“, meint sie. „Wir müssen nun so reagieren, dass die Lösungen nachhaltig sind.“

Die Gleichstellungsbeauftragte fordert unter anderem gleichberechtigte Teilhabe, damit die Frauen betreffenden Themen von Frauen mitbestimmt werden. „Sie gehören in die politischen Gremien oder in Führungsebenen“, sagt sie.

Kornelia Köppe begrüßt, dass im Corona-Konjunkturprogramm der Bundesregierung die Kindertagesbetreuung ausgebaut und Einrichtungen der außerschulischen (Bildungs-)arbeit unterstützt werden sollen. „Ich hoffe nur, dass das Geld auch da ankommt, wo es hin soll“, meint sie.

Die Gleichstellungsbeauftragte macht klar, dass sie in ihrer Funktion die Chancengleichheit von Männern und Frauen vertritt und selbstverständlich auch Männer von Ungerechtigkeiten betroffen seien. Dennoch drohe die Krise sich in hohem Maße zu einer Krise für Frauen zu entwickeln. Insofern ist sie froh darüber, im Rahmen ihrer Arbeit den Finger immer in die Wunde gelegt zu haben. „Wir sind nicht in der Gleichstellung“, betont sie. „Aber wir bekommen jetzt die Chance, sie doch noch zu leben.“

Von Antje Preuschoff