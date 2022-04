Amt Ziesar

Es gibt wieder eine marode Brücke mehr im Brandenburger Umland. Jetzt trifft es die Straßenbrücke, die in der Glienecker Ortslage über den Strepenbach führt. Nach einer Prüfung des Bauwerkes hat sich der Landesbetrieb Straßenwesen kurzfristig zu einer Verkehrseinschränkung entschieden. Deshalb geht es nur noch einspurig über die Brücke. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Brücke ist Teil der Dorfstraße und damit der Landesstraße 93, die zwischen Wollin und Ziesar auch als Umleitung für die Autobahn dient.

Brücke über den Strepenbach

Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes bestätigte der MAZ, dass die Brücke Schäden aufweist. Den Verkehr einspurig über das Bauwerk zu führen, trage wesentlich zur Entlastung und damit zur Verkehrssicherheit bei, so Streu. Was genau kaputt ist, teilte der Landesbetrieb auch auf Nachfrage nicht mit. Auch will sich der Straßenbaulastträger nicht zur Länge der Einschränkungen festlegen. „Wir arbeiten intensiv daran, eine Lösung zu finden und sie dann auch umzusetzen“, sagte Unternehmenssprecher Streu. Die Brücke führt seit 1948 über den Strepenbach, der bei Steinberg entspringt, die Autobahn unterquert, Glienecke durchfließt und schließlich zur Buckau entwässert.

Bauarbeiten auch in Ziesar

Auf weitere Verkehrseinschränkungen müssen sich Kraftfahrer in der Ortsdurchfahrt in Ziesar einstellen. Dort sind innerhalb einer Woche im Zeitraum vom 19. April bis zum 13. Mai Straßenbauarbeiten im Bereich der Einmündung der B 107 auf die Brandenburger Straße beziehungsweise Alte Brandenburger Straße geplant.

Der genaue Starttermin in diesem Zeitraum steht noch nicht fest. Grund für die Arbeiten sind Mängelbeseitigungen durch die Firma Matthäi, die sich im Laufe der Gewährleistungszeit gebildet haben.

Nur halbseitig in Ziesar

Die Arbeiten umfassen unter anderem die Sanierung von Asphaltanschlussnähten, Randeinfassungen sowie Markierungsarbeiten. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Tagesbaustelle mit halbseitiger Sperrung einstellen. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

