Brandenburg/H

„Ein fast normaler Tag“, hat Feuerwehrchef Mathias Bialek am Montagmorgen an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) geschrieben. „Wir hatten fast keine winterbedingten Einsätze am Wochenende, eins, zwei umgestürzte Bäumchen waren zu beseitigen und ein großer Ast, der unter der Schneelast nachgegeben hat.“

Linienbusse mit Verspätung

Ganz so entspannt war es für andere Wochenendarbeiter nicht. „Wir mussten bei den Straßenbahnen das komplette Enteisungsprogramm fahren, hatten zusätzliche Bereitschaftsdienste aktiviert“, sagt Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Jörg Vogler. Die Linienbusse hatten teilweise bis zu 15 Minuten Verspätung, „das ist nicht ungewöhnlich, als Autofahrer kommt man gerade auch nicht schnell vorwärts“.

Zwei Busse steckten fest

Im Ortsteil Kirchmöser haben sich zwei Busse der Linie E in der Gränertstraße und am Platz der Einheit festgefahren, mit Hilfe der eigenen Einsatzkräfte sowie dem Einsatz von viel Sand und Eis habe man sie selbst wieder flott bekommen. „Unsere Fahrer sind besonders aufmerksam unterwegs. Das wünschen wir uns auch von anderen Verkehrsteilnehmern, die bei ihrem Verhalten beachten sollten, dass so ein großer Bus eben mehr schiebt, wenn er plötzlich bremsen muss.“

Ein Verletzter auf A 2

Einen Verletzten gab es an der A-2-Anschlussstelle Brandenburg als ein Autofahrer in Richtung Magdeburg die Kontrolle über seinen Wagen verlor, gegen die Leitplanke fuhr und ein anderer Kfz-Lenker in die Unfallstelle krachte.

„Kampf gegen Windmühlen“

Als „Kampf gegen Windmühlen“ bezeichnet der Chef der beiden mit dem Winterdienst betrauten Unternehmen Mebra und BDL den Einsatz in diesen Tagen. „Es kam wider Erwarten doch etwas mehr von allem.“ Am Samstag waren beide Unternehmen mit kompletter Flotte von 3 bis 18 Uhr unterwegs, am Sonntag bekamen die BDL-Teams vormittags frei und waren ab 13 Uhr wieder im Einsatz. Die größeren Mebra-Fahrzeuge drehten am Sonntag zwei komplette Runden durch die Stadt.

Böiger Wind macht alles zunichte

Auch am Montag sind beide Unternehmen seit 3 Uhr im Einsatz, die Mitarbeiter selbst hätten das angeregt, um nicht zu sehr in den Berufsverkehr zu geraten, sagt Ulbricht. Bei BDL-Einsatzleiterin Claudia Helm mehren sich indes die Anrufe, wann denn endlich der Winterdienst erledigt würde. „Der extrem trockene und feinkörnige Schnee in Verbindung mit dem böigen Wind macht uns zu schaffen“, rechtfertigt Ulbricht. Seinen Leuten mache es derzeit auch gerade wenig Spaß, zehn Stunden zu schuften und danach sei alles wieder zugeweht.

Sondereinsatz am Klinikum

In begründeten Fällen kämen die Teams auch häufiger als es der Einsatzplan vorsehe. „Klinikums-Technik-Chef Georg Riethmüller rief ganz freundlich an und berichtete von der zugewehten Klinikumsstraße, die am Marienberg hochführt, da helfen wir innerhalb einer halben Stunde.“

Ein Multicar gibt auf

Die Technik habe komplett gehalten, lediglich bei einem Multicar sei ein Hydraulikschlauch geplatzt, der soll noch am Montag repariert werden. Auch wenn insgesamt in beiden Firmen 30 Fahrzeuge auf Straßen, Geh- und Radwegen, Bushaltestellen oder Parkplätzen unterwegs sind, fehle ein ausgefallener Multicar merklich, weil er gerade auf schmalen Abschnitten sehr viel Schnee wegschaffe.

Noch bis zum Dienstagmorgen soll es so fein weiter schneien – immer in Verbindung mit Wind und Kälte, haben die Profi-Meteorologen für Brandenburg an der Havel errechnet.

Von André Wirsing