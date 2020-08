Glück in der Natur: So läuft der Wettbewerb „Hohenstücken sucht die längste Gurke“

Brandenburg/H

Ihre Zeit in der Natur macht Kirsten Schulz glücklich. Die Brandenburgerin baut auf ihrem 300 Quadratmeter großen Grundstück in der Kleingartensparte „Feierabend“ Äpfel, Pflaumen, Kirschen, Kürbisse und weiteres Obst und Gemüse an.

Längste Gurke in Hohenstücken gesucht

„Für mich ist der Garten ein kleines Paradies, ein Ausgleich zum Leben in der Wohnung. Hier habe ich immer etwas zu tun“, sagt die 66-Jährige und läuft zum Gewächshaus. Sie nimmt zum ersten Mal am Wettbewerb „ Hohenstücken sucht die längste Gurke“ teil. Die aktuelle Spitzenreiterin zeigt ihren Schatz.

Es ist eine Schlangengurke, die 44 Zentimeter misst und Peggy Förster vom Anwohnertreff des Bürgerhauses Hohenstücken staunen lässt. Sie sieht zweimal hin, kontrolliert und bestätigt das Ergebnis.

Peggy Förster (rechts) misst die Schlangengurke der Kleingärtnerin Kirsten Schulz. Quelle: André Großmann

„Mit dem Gurkenwettbewerb wollen wir für die Menschen im Stadtteil da sein, Kontakt halten in einer schwierigen Zeit. Wir schätzen das Engagement der Anwohner und fragen nach, wie es ihnen geht“, sagt Peggy Förster.

Tipp für die Bewässerung

Doch was ist das Geheimnis hinter der langen Gurke? „Die Pflanze braucht immer ausreichend Dünger und Wasser. Im Frühjahr hole ich die Gurkenpflanzen ab und grabe sie direkt in die Erde ein. Dann stelle ich Blumentöpfe ganz dicht daneben und schirme auf diese Weise die Wurzeln ab. So können die Gurken das Wasser noch besser aufnehmen“, sagt Kirsten Schulz.

Jeden Tag gießt sie die Pflanze mit zehn Litern Wasser und weiß, was wichtig ist. „Für einen gutes Wachstum ist abgestandenes Regenwasser ideal, kein kaltes aus der Leitung“, kommentiert die Brandenburgerin.

So sieht die Schlangengurke von Kleingärtnerin Kirsten Schulz aus. Quelle: André Großmann

Schlangengurke landet auf dem Teller

Der Sieger des Wettbewerbs erhält einen Baumarktgutschein in Höhe von 80 Euro. Doch auch wenn Kirsten Schulz nicht gewinnt, plant sie die nächsten Projekte für ihren Garten und denkt schon an neue Hochbeete. Sie ist stolz auf ihre Kräuterwanne mit Thymian, Rosmarin, Basilikum, Blattknoblauch, Pfefferminze, Lorbeerblatt, Majoran und Dill.

Weil die 66-Jährige ihre Familienmitglieder oft mit Obst und Gemüse versorgt, landet die 44 Zentimeter lange Schlangengurke auf dem Teller. „Ich mache daraus Schmorgurke mit Buletten und jeder aus der Familie bekommt etwas“, sagt die Brandenburgerin.

Info: Das Quartiersmanagement in Hohenstücken sucht bis zum 14. August die längste Gurke im Stadtteil. Weitere Infos telefonisch unter 03381/ 79 91 27. Hobbygärtner, die Obst und Gemüse mit einer besonderen Form und Länge anbauen, können eine E-Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de senden.

Von André Großmann