Glückliche Hunde: So leben drei Brandenburger Huskys nach ihrer Rettung

Brandenburg an der Havel

Die Hundebabys Sam, Merry und Pippin erleben Angst, Enge und Schmerzen. Im November 2016 liegen sie verdreckt und stinkend im Kofferraum eines Autos.

Rettung durch Polizei und Feuerwehr

So sahen die Huskywelpen Sam und Merry im November 2016 nach ihrer Rettung aus. Quelle: privat

Anzeige

Anwohner der Kurstraße hören mitten in der Nacht das Bellen der 12 Wochen alten Welpen und alarmieren sofort die Polizei und Feuerwehr. Die Rettungskräfte befreien die Huskys von ihrem Leid und bringen die Tiere in einer Transportbox zum Brandenburger Hundezentrum am Eichhorstweg.

„Es ist jetzt vier Jahre her, dass die Huskys mit gefälschten Papieren illegal bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft werden sollten. Zum Glück haben aufmerksame Menschen zugehört und ihnen so ein neues Leben ermöglicht. Wir haben sie aufgepäppelt und immer gehofft, dass sie durchkommen“, sagt Mathias Grüttner.

Huskys als Vermittler

Die Rettung gelingt, ein Jahr suchen der Hundetrainer und seine Frau Melanie nach neuen Besitzern für die Vierbeiner. Doch weil kein geeigneter Interessent dabei ist, entscheiden sie, die Huskys zu behalten. Heute ist das Trio ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens.

„Sam, Merry und Pippin sind sehr intelligent. Sie haben keine Angst, gehen mit ihrer aufgeschlossenen Körpersprache auch auf aggressive Hunde zu und versuchen, ängstliche Tiere beim Spielen aus der Reserve zu locken“, sagt Mathias Grüttner.

Auf dem Gelände der Havelhunde lebt jeder der Huskys in einem Zwinger. Weniger Meter entfernt beherbergen die Inhaber der Hundeschule 20 andere Rassen wie Cane Corso, Rottweiler und Cocker Spaniel.

Doch Sam, Merry und Pippin geben schnell den Ton an. Als Mathias Grüttner den Hundekäfig öffnet, stürmt das Trio auf ihn und seine Frau Melanie zu. Die Vierbeiner suchen Nähe, spielen und brauchen Action.

Tour durch den Wald

Weil das so ist, absolvieren ihre Besitzer einmal pro Woche Touren und setzen Sam, Merry und Pippin als Zughunde ein. Dabei ziehen die Huskys ein Fahrrad von Göttin in Richtung der Eigenen Scholle, zum Autobahnsee in Kloster Lehnin, transportieren so ihr Frauchen und Herrchen und kehren wieder zum Eichhorstweg zurück.

Zur Freizeitgestaltung der Vierbeiner gehört auch ein Dogscooter. Bei diesem Roller befestigt Melanie Grüttner an der Spitze eine Gummileine, anschließend ziehen die Tiere ihre Fahrgäste auf dem Gefährt durch Wald und Wiese. Im Jahr 2021 wollen die Hundetrainer diese Touren als Ausflug in die Natur anbieten. Sie betonen, wie wichtig eine abwechslungsreiche Beschäftigung für die Vierbeiner ist.

Hunde mit Ansprüchen

„ Huskys brauchen eine vernünftige Auslastung, sowohl körperlich und geistig, mit viel Bewegung und Suchspielen. Dieser Verantwortung sollten sich potentielle Interessenten immer bewusst sein. Wenn die Hunde zu wenig zu tun haben, kommen sie auf die dümmsten Ideen und sind richtige Ausbruchskünstler“, sagt Melanie Grüttner.

Hundetrainerin Melanie Grüttner nimmt ihren Husky Sam auf den Arm. Quelle: André Großmann

Doch woher hat das tierische Trio seine Namen? Weil die Inhaber der Havelhunde Fans von „ Herr der Ringe“ sind, haben sie ihre Begleiter nach Charakteren der Trilogie benannt. „Wir wollten etwas Ausgefallenes. Die Huskys sind so frech wie Hobbits und daher passt das perfekt“, sagt Mathias Grüttner.

Sie würden gern mit ihren Hunden nach Finnland reisen und dort die Wälder erkunden. Bis es soweit ist, bleiben sie in Brandenburg an der Havel und sind glücklich. „ Huskys sind einfach coole Hundetypen. Wir sind für sie da, sie für uns und so machen wir uns gegenseitig stark“, sagt Mathias Grüttner und plant den nächsten Ausflug.

Von André Großmann