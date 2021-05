Glückliche Wende im Hundedrama: Elsa ist wieder da!

Wollin

Am Freitagnachmittag waren die Gobels aus Wollin die glücklichste Familie der Welt. Ihre Hündin Elsa ist wieder da. „Ihre Rückkehr grenzt an ein Wunder. Wir sagen allen Helfern, die uns bei der Suche unterstützt haben, ein großes Dankeschön. Wir haben eine überwältigende Solidarität vieler Tierfreunde erlebt“, so Edmund Gobel gegenüber der MAZ. Die verzweifelte Suche nach der Hündin nahm ein überraschendes Ende, als ein Jäger das seit Montag vermisste Tier in einem Waldstück unweit vom heimatlichen Hof in Wollin entdeckte. Er informierte sofort die Halter. Überglücklich vor Freude konnte Manuela Gobel ihre Elsa wieder in Empfang nehmen.

Kai-Uwe Manzke aus Trechwitz freut sich mit Familie Gobel über den glücklichen Ausgang der Suchaktion. Quelle: privat

Offenbar hatte sich die tapfere Hündin aus dem Raum Rogäsen, wo sie am Mittwochfrüh letztmalig gesehen worden war, allein bis in die Gemarkung Wollin durchgeschlagen. Wieder daheim traf sie auch auf den anderen Vierbeiner der Familie, die Hündin Lexie, mit der Elsa am Montag ausgebüxt war. Lexie konnte im Gegensatz zu Elsa schon bald danach der Familie übergeben werden. Wie Kai-Uwe Manzke aus Trechwitz, einer der Aktivisten der Suchaktion mitteilte, wird Elsa zunächst einem Tierarzt vorgestellt. „Augenscheinlich geht es Elsa gut. Es ist auch keine schlimme Verletzung zu sehen“, so Manzke. Die Suche nach der Hündin aus Wollin gilt damit als beendet.

Von Frank Bürstenbinder