Ein Mix aus Alt und Neu begleitet Annett und Clemens Kießig durchs Leben. Die Brandenburger gestalten das 1890 erbaute Fachwerkhaus am alten Gördenbahnhof um. Ihr Wohnhaus ist schon fertig, jetzt entwickeln sie in der Mendelssohnstraße 25 Neues im historischen Ambiente.

Zur Galerie Clemens und Annett Kießig sind ein Team. Das Paar hat den alten Gördenbahnhof nach seinen Vorstellungen umgebaut, Gästezimmer gestaltet und zeigt der MAZ einen Blick hinter die Kulissen.

Räume für Gäste und Events

So entstehen zwei Gästezimmer mit separatem Bad, Sauna, Gemeinschaftsküche und Räume für Weinreisen, Lesungen und Konzerte.

„Der Charme dieses alten Bahnhofs hat uns in seinen Bann gezogen. Das Objekt verfiel immer mehr. Das fanden wir schade, wir wollten das unbedingt ändern. Deshalb waren wir so verrückt und haben das Projekt in Angriff genommen. Jetzt sind unsere Baumaßnahmen zu 99 Prozent abgeschlossen“, sagt Clemens Kießig.

Entscheidung trotz Skepsis

Im Juni 2015 hatten er und seine Frau Annett den Bahnhof mitsamt dem 4475 Quadratmetern großen Grundstück von der Deutschen Bahn gekauft. Die Brandenburger entschieden sich für das Projekt, obwohl sie skeptische Blicke und Bemerkungen ernteten und jahrelange Arbeit vor ihnen lag.

„Wir haben Decken und Wände abgefangen, weil das Holz des Fachwerkbaus zum Großteil beschädigt war. Überall haben Balken gefault. Wir haben sie raus genommen, mit neuem Fachwerk ersetzt und uns anschließend um den Innenausbau mit Wärmedämmung gekümmert“, sagt Clemens Kießig.

Besuch im alten Wartehäuschen

Betrachter entdecken eine Vielzahl historischer Details. So hängt schon am Gebäude eine Plakette mit der Aufschrift „Görden“, im Objekt können Besucher durch das alte Wartehäuschen schlendern, in dem der Schalterbeamte bis Anfang der 90er-Jahre saß. Hier befand sich auch der Verkaufsraum für Fahrkarten. An die ehemalige Empfangshalle schließt sich ein luftiger Glasbau und ein moderner Anbau an.

Projekt fürs Jahr 2022

Im Inneren des Gebäudes ist jetzt eine Sauna, mit Holz aus dem Gördenwald. Vom Schlafzimmer aus sehen Besucher schon das nächste Projekt. Denn Clemens Kießig und Unterstützer sanieren einen Waggon der Buckower Kleinbahn aus den 50er-Jahren.

„Nach ihrem Dienst an der Bahnstrecke erholten sich die Arbeiter in dem Waggon. „Sie saßen und übernachteten hier, am nächsten Morgen ging es dann weiter“, sagt Clemens Kießig. Vorher stand der Eisenbahnwaggon in Buckow und kam übers Gleis auf den Görden nach Brandenburg an der Havel. Im Waggon entstehen im Laufe des nächsten Jahres weitere Gästezimmer als „günstige Unterkunft für Familien“.

„Noch wird alles entrostet, dann kommen neue Fenster hinein. Das ist 2022 unsere Aufgabe“, sagt der Brandenburger. Er und seine Ehefrau haben mit den Bauprojekten Abenteuer gefunden, die sie glücklich machen und Teil ihres Lebens sind.

Teil des Lebens

Denn Annett Kießig wuchs als Kind in der Mendelssohnstraße auf. Sie erinnert sich bis heute daran, wie sie früher in den Zug stieg und ihre Großmutter besuchte. Bis 2019 lebten die Kießigs in einer Einfamilienhaussiedlung im Schneeglöckchenring, nur anderthalb Kilometer von ihrem jetzigen Wohnhaus entfernt.

Wenn sie im Garten sitzen, fährt die Lok der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH vor ihrem Zaun entlang. Für Clemens und Annett Kießig ist das ein Teil ihres Alltags, denn sie nicht missen wollen.

Lob vom Bürgermeister

Schon zum Tag des offenen Denkmals lobte der Brandenburger Bürgermeister Michael Müller (parteilos) am 12. September das Projekt. Von 1904 an stiegen Brandenburger in der Mendelssohnstraße 25 in den Zug. Zwischen 2003 und 2005 wurde die Bahnstrecke Brandenburg – Rathenow Nord saniert und der neue Bahnsteig dann um einige Meter versetzt.

Immer wieder erinnern sich ältere Passanten und fragen, ob sie mal in das Gebäude schauen können. „Ich habe hier in den 50er Jahren mit meinem Opa als Kind Fahrkarten gekauft. Wir sind Richtung Rathenow gefahren. Es ist großartig, das Haus jetzt nochmal zu sehen“, sagt die Spaziergängerin.

Vermietung per Airbnb

Sie ist glücklich und Clemens Kießig lächelt. Ab Januar 2022 vermietet er die Räume bei Airbnb, einem Online-Marktplatz für Unterkünfte. Zeitgleich starten auch die Weinreisen. Von trocken bis lieblich soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. „Wir haben uns unseren Traum verwirklicht, doch das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei“, sagt Clemens Kießig.

Wer Interesse an den Gästezimmern und Weinreisen hat, sendet eine Mail an weinbahnhof@kiessig.net.

Von André Großmann