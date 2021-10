Gördenallee: Pkw-Fahrer haut nach Unfall mit Radlerin einfach ab

Brandenburg/H

Der Fahrer eines schwarzen Pkw fuhr am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf der Rathenower Landstraße in Richtung August-Bebel-Straße. An der Kreuzung bog er nach rechts in die Gördenallee ab und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 33-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Nach einem kurzen Stopp und der Nachfrage, ob der Fahrradfahrerin etwas passiert sei, fuhr der Mann einfach davon. Die allein gelassene Radlerin fuhr zur Notaufnahme und ließ sich dort untersuchen. Von dem Pkw und seinem Fahrer fehlt jede Spur. Laut Polizei muss das schwarze Fahrzeug Spuren des Unfalls aufweisen, weshalb die Beamten nun Zeugen suchen. Diese melden sich unter 03381/5600.

Von MAZ