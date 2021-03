Göttin: Drei Einrichtungen erhalten Geld aus Weihnachts-CD-Projekt

Brandenburg/H

Die Göttiner sind schon eine eingeschworene Gemeinschaft und bewegen viel für ihren Ortsteil. Bestes Beispiel: die Initiative mit der Weihnachts-CD, an der sich der ganze Ort beteiligte.

Die Göttiner dachten noch weiter. Einerseits wollten die Initiatoren den Zusammenhalt stärken und das Gemeinschaftsgefühl in die Familien bringen, andererseits aber auch anderen damit helfen. So war es nicht verwunderlich, dass die Göttiner zu Spenden aufriefen, um den Erlös aus der CD weiterzugeben. Das Geld sollte an drei Einrichtungen gehen, die ebenso für andere da sind und eher selten in der Öffentlichkeit stehen. Gedacht wurde an das Hospiz in Brandenburg, das Tierheim auf der Scholle und an die Kirche des Ortes.

Am Freitag wurde nun das Geld aus den Spenden an Vertreter der drei Einrichtungen übergeben. Insgesamt sind 1850 Euro zusammengekommen – für jeden also 630 Euro.

„Unsere Idee hat richtig eingeschlagen und wir sind noch immer begeistert,“ sagte Robert Thiele von der Bürgerinitiative Göttin. Mit solch großer Resonanz hatte er nicht gerechnet und richtete deshalb gemeinsam mit Ortsvorsteher Bernd Voigt seinen Dank an jeden, der das Projekt unterstützte.

Die CD wurde nicht nur an jeden Haushalt in Göttin verteilt, sondern ging auch an zahlreiche Interessenten in der Region. „Wir wollten die CD nicht verkaufen, sondern hatten um Spenden gebeten. Jeder sollte geben, was es ihm wert war. Insgesamt gingen 70 Spenden ein. Da waren auch mal 50 oder mehr Euro dabei“, berichtete Thiele.

Melanie Grüttner, Chefin des Tierheimes auf der Scholle, will das Geld für Futter und Arztkosten nutzen. Das Hospiz möchte das Geld für die Neueinrichtung ihrer Wohnbereiche einsetzen. „Von unseren zehn Zimmern müssen noch vier neu eingerichtet werden. Da wird die Spende mit einfließen“, sagte Manuela Lindner vom Hospiz. Für die Sanierung der Göttiner Kirche wird die Spende mit genutzt, wie Andreas Steffen vom Gemeindekirchenrat an Rande sagte.

Auch Pfarrer Jonas Börsel freute sich sehr: „Die Göttiner sind ja berühmt dafür, große Dinge zu stemmen. Schon beim ersten Hören hatte ich Gänsehaut.“

Die CD kann im Netz unter www.wirgoettiner.de/cd gestreamt werden. Ob es eine Nachauflage des Projekts geben wird, ist noch unklar.

Von Rüdiger Böhme