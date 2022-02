Götz

Fast bis zur Hüfte. So lang trug Lena Waldeck ihre Haare, bevor sie die Ausbildung im Friseursalon von Ines Alburg in Götz begonnen hat. „Ich hätte nie gedacht, dass ich die mal so kurz schneiden lasse“, erzählt die 19-Jährige, die von der Handelskammer Potsdam am Dienstag als „Azubi des Monats“ geehrt wurde. Aber das gehöre eben zu ihrem Beruf dazu: Sich etwas trauen und neue Trends ausprobieren.

Übergeben hat ihr die Auszeichnung Andreas Körner-Steffens, Abteilungsleiter der Berufsbildung. Die Handwerkskammer Potsdam ehrt monatlich einen Lehrling als „Azubi des Monats“. Friseurmeisterin Ines Alburg ist stolz auf das Engagement ihrer Auszubildenden: „Lena wartet nicht, bis sie eine Aufgabe bekommt, sie sieht die Arbeit und erledigt sie.“ Nicht nur das war der Grund, sie bei der Handwerkskammer vorzuschlagen.

„Sie zeigt mir jeden Tag, dass es sich lohnt, sein Wissen weiter zu geben und auszubilden“, so Alburg, die seit 25 Jahren ihren Beruf ausübt und das ganze Thema Ausbildung schon fast aufgegeben hatte. Der Grund: „Es waren einfach keine geeigneten jungen Leute zu finden. Wer in unserem Beruf arbeitet, der muss mit Herz bei der Sache sein. Das geht nicht, wenn man unmotiviert zur Arbeit kommt oder die Ausbildung nur macht, um irgendwas zu tun“, berichtet die Friseurmeisterin von ihren Erfahrungen.

Die 19-jährige Lena Waldeck machte erst ein Praktikum im Friseursalon Ines. Für ihr überdurchschnittliches Engagement in der Ausbildung ehrte sie jetzt die Handwerkskammer. Quelle: Franziska von Werder

Bei Lena ist das anders: Schon bevor sie mit der Ausbildung startete, hatte sie Pläne für die Zukunft: „Ich will Make-up Artist werden“, erzählt die angehende Friseurin, die anstrebt nach ihrer Ausbildung bei der Famous Face Academy in Frankfurt am Main angenommen zu werden. „In Deutschland ist das kein anerkannter Beruf. Während meiner Schulzeit habe mich erkundigt, wie am besten der Einstieg gelingt“, so die Auszubildende. Die Ausbildung zur Friseurin sei ein wichtiger Schritt hin zu ihrem Traumberuf.

Inspiration holt sich Lena Waldeck bei Instagram und Pinterest

Später will Waldeck beim Film oder Fernsehen, bei Fotoshootings oder Modeschauen arbeiten. Sie ist fasziniert von dem Kostümbild und von der Maske bei den Potsdamer Horrornächten im Filmpark Babelsberg. Inspiration bekommt sie auch auf Pinterest und Instagram und in Serien wie etwa The Walking Dead. „Wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, will ich es sofort nachmachen und probiere es so lange, bis es mir gelingt“, erzählt die Auszubildende.

Buntes Augen-Make-up und aufgeschminkte Wunden

Ihre Schwester macht Waldeck oft zum Versuchsobjekt: Buntes Augen-Make-up und gefährlich anmutende Wunden schminkt sie ihr regelmäßig auf. Lena Waldeck will weiterwachsen und ihre Chefin steht dabei voll hinter ihr. „Lena hat vor der Ausbildung ein Praktikum bei uns gemacht. Da haben wir gemerkt, dass man sich auf sie verlassen kann. Wenn etwas nicht klappt, holt sie sofort einen Plan B aus ihrer Tasche“, beschreibt Ines Alburg die junge Frau.

Mehr Selbstbewusstsein durch die Ausbildung

Am liebsten schneidet die Auszubildende einen Stufenschnitt. „Ich liebe es diesen Vorher-Nachher-Effekt zu sehen“, erzählt Waldeck. Wenn die Kunden dann noch ein zufriedenes Gesicht machen, erfüllt das Lena mit Stolz. Sie sei von Natur aus eher introvertiert. „Mit der Zeit habe ich gelernt, selbstbewusster aufzutreten. Auch dabei hat mich der Laden unterstützt, dafür bin ich sehr dankbar.“

Ausbilderin empfiehlt ein Praktikum beim Wunschbetrieb zu machen

Auch in der Schule – sie lernt am OSZ I Technik in Potsdam – sei Lena Waldeck sehr ehrgeizig. „Wenn es in der Berufsschule mal eine zwei für eine Arbeit gibt, dann ärgert sie sich darüber“, verrät die Ausbilderin. Ines Alburg hat das Thema Ausbildung also nicht aufgegeben. Sie empfiehlt allen künftigen Azubis, immer den Betrieb mit einem Praktikum kennen zu lernen und wird auch weiter Praktika anbieten.

Von Franziska von Werder