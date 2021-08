Götz

Als Sven Findeisen ins Signalhorn bläst, fliegen 13 Grundmontagen in Richtung Havel. So viele Jungangler sitzen am Ufer des fantastisch gelegenen Vereinsgeländes auf bodennahe Weißfische an. Jetzt wird sich zeigen, ob die theoretischen Unterweisungen des Jugendwarts über Schnüre, Lockfutter, Posen und Haken beim Nachwuchs sitzen. Das Hegeangeln ist der Höhepunkt eines dreitägigen Angel Camps. Eingeladen zum Zeltlager mit Wasserblick hat der Götzer Anglerverein, dem derzeit an die 30 Kinder und Jugendliche angehören. Ab acht Jahre können sich Mädchen und Jungen den organisierten Petrijüngern anschließen. Alle Teilnehmer haben den Messerschein als Prüfungsnachweis in der Tasche. Das Papier belegt, dass die jungen Angler den weidgerechten Umgang mit dem Fischmesser beherrschen und ihnen klar ist, wie ein Messer getragen, übergeben und geschärft wird. Mit diesem Wissen über das wohl wichtigste Werkzeug bei der Angelei, vermittelt vom Vereinsvorsitzenden Michael Bohn, wird Verletzungen vorgebeugt.

Zur Galerie Ein Hegeangeln ist der Höhepunkt beim Angel Camp auf dem fantastisch gelegenen Vereinsgelände am Havelufer

Während Findeisen und sein zweiter Jugendwart Olaf Barth den ersten Schützlingen über die Schulter schauen, rappelt es schon an den Rutenspitzen. Eine Güster konnte den Maden von Moritz Seidlitz (11) nicht widerstehen. Ein paar Meter weiter zieht Marvin Blum schon den zweiten Fisch aus dem Wasser – eine Plötze. Nebenan haben es sich Hannes Menz (11) und Vater Sebastian für die nächsten drei Stunden auf ihren Stühlen bequem gemacht. Beide warten noch auf den ersten Biss. Optimistisch geht Felix Scheck (9) in das Hegeangeln. Zwar ist der Götzer Junge, der in wenigen Tagen in die 4.Klasse der Groß Kreutzer Grundschule kommt, zum ersten Mal dabei, doch schon am Vortag konnte er eine Rekordstrecke legen. Zum Anglerglück verhalfen ihm unter anderem zahlreiche Schwarzmaulgrundeln. Die kleinen Einwanderer vermehren sich in der Havel und ihren Seen prächtig. „Immerhin haben die wohlschmeckenden Fische unser Abendbrot bereichert“, freut sich Jugendwart Findeisen.

Yannick Fenz'l (17) beim Ansitz auf Weißfisch. Jeden Moment kann sich die Rutenspitze in Richtung Wasser bewegen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu den alten Hasen in der Götzer Kinder- und Jugendgruppe gehören unter anderem Lucas Mende (16) und Yannick Fenz’l (17). Beide sind im Besitz des Fischereischeins, der ihnen das Angeln auf Raubfische erlaubt. Im Land Brandenburg kann die dafür nötige Prüfung ab 14 Jahre abgelegt werden. Zander und Hecht sind den erfahrenen Junganglern deshalb nicht unbekannt. Beim Hegeangeln geht es insbesondere um die gezielte Befischung bestimmter Weißfischarten, aber auch der Ansitz auf einen Überbestand an Barschen ist denkbar. Wie mit einem gefangenen Fisch weidgerecht umzugehen ist, gehört für die Schützlinge von Sven Findeisen und Olaf Barth zum Einmaleins der Angelei. Nico Ruppin (13), Gastangler aus Jeserig, erklärt den Umgang mit dem Fang so: „Zunächst den Fisch schonend vom Haken lösen, dann mit Schlägen auf die Schädeldecke betäuben und anschließend mit einem Messerstich ins Herz töten. Das sollte alles schnell gehen, um dem Fisch unnötiges Leiden zu ersparen.“ Auch Nico hofft auf einen erfolgreichen Fang. Drei Maden zieht er auf den Haken. Vielleicht lässt sich ein großer Blei von der Futterspur aus dem Futterkorb zum Biss verleiten.

Ein erfolgreiches Angel Camp geht zu Ende. Quelle: Privat

Zwar werden die Fänge am Ende des Hegeangelns gewogen, um einen Überblick über die entnommene Menge zu bekommen, doch die Kilos stehen nicht im Vordergrund. „Uns ist die sinnvolle Freizeitgestaltung und das richtige Verhalten in der Natur wichtig. Und Spaß soll das Angeln auch machen. Deshalb geben wir den Kindern beim Hegeangeln so wenig wie möglich vor. Jeder soll nach seiner Methode angeln, wie es auch in der Realität passiert“, so Jugendwart Barth. Geschlafen wird in Zelten. Die Mahlzeiten werden gemeinsam unter dem Vordach des Vereinsheims eingenommen. Der nächste Höhepunkt für die Götzer Jungangler steht schon fest. In wenigen Tagen geht es nach Warnemünde zum traditionellen Kutterangeln. Der Zielfisch heißt dann Dorsch. Der Pilker löst die Pose ab.

Von Frank Bürstenbinder