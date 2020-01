VW Golf brennt am Wiesenweg aus

Brandenburg/H

Ein Golf ist am Wiesenweg in Brandenburg in der Nacht zu Sonntag komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Alarm ging bei der Leitstelle der Feuerwehr um 1.35 Uhr ein. Die Berufsfeuerwehr Brandenburg rückte mit acht Kameraden zum Einsatzort aus. Zu diesem Zeitpunkt brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Bis 2.30 Uhr dauerten die Arbeiten am Brandort.

Nach Angaben von Polizeihauptkommissarin Sandra Kose ist die Ursache des Feuers noch unklar. Der Golf ist auf einen Brandenburger zugelassen. Weil der Wagen dort bereits seit Wochen verlassen stand, hatten die Behörden Schritte zur Zwangsabmeldung eingeleitet.

Eine Gefahr für das unkontrollierte Ausdehnen des Brandenburg bestand durch das schnelle Eingreifen nicht, teilt die Leitstelle mit.

Von Marion von Imhoff