Golfschläger-Prozess: Haftbefehl gegen Bad Belziger Hoteldirektor

Das Landgericht Potsdam hat am Donnerstagabend Haftbefehl gegen den Direktor des Burghotels Bad Belzig erlassen. Allerdings muss er nicht hinter Gitter, zumindest vorerst nicht.

Das seit Mitte Oktober laufende Berufungsverfahren gegen den 37 Jahre alten Hotelchef läuft am sechsten Prozesstag überraschend. Eigentlich sollen der Staatsanwalt und die drei Verteidiger des Angeklagten plädieren und ihre Sicht auf die Anklagevorwürfe darlegen. Doch es kommt anders.

Hauptsächlich wirft die Anklage dem gebürtigen Bad Belziger zwei schwere Straftaten vor, die er im Jahr 2017 begangen haben soll: Erstens, dass er einen griechischen Kellner seines Lokals mit einem Elektroschocker draußen vor dem Hotel verletzt hat, um ihn von seiner Forderung abzubringen, ihm das eingenommene Trinkgeld endlich auszuzahlen.

Ein sogenannter Taser oder Elektroschocker spielt in dem Prozess eine Rolle. Damit soll der Angeklagte einen Mitarbeiter verletzt haben. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Zweitens soll er einem Kunden in Brandenburg an der Havel am Trauerberg mit Sonnenbrille und Kapuze aufgelauert haben und ihn in der Bauhofstraße von hinten mit einem Golfschläger mit voller Wucht gegen die Wade geschlagen haben, sodass der Mann verletzt zusammensackte und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Grund für diesen Angriff soll die Rechnung für die Hochzeitsfeier des Mannes gewesen sein, die dieser in wesentlichen Teilen nicht bezahlt hatte.

Berufung gegen Urteil mit Gefängnisstrafe

Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel hatte den Chef des Burghotels wegen dieser und weiterer Delikte vor rund einem Jahr zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Dagegen legten der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Potsdam Berufung ein. Der Angeklagte will von den wesentlichen Tatvorwürfen freigesprochen werden. Die Ankläger fordern eine strengere Strafe.

Zwei Frauen geben ihm ein Alibi

Zwei Frauen geben dem Angeklagten als Zeuginnen ein Alibi für den Morgen des 29. August, an dem der Golfschläger-Überfall auf den Burghotelkunden geschah.

Eine Zeugin hat beteuert, sie habe die Nacht und den fraglichen Morgen mit dem Angeklagten in Berlin verbracht. Wenn das stimmt, könnte er nicht zur gleichen Zeit in Brandenburg an der Havel gewesen sein.

An diesem Donnerstag sagt eine 34 Jahre alte Frau aus. Sie behauptet, dass sie am Morgen des 29. August 2017 mit dem schwarzen BMW des Hoteliers nach Kirchmöser gefahren sei, an dem eine andere Zeugin genau dieses Auto mit dem Angeklagten hinterm Steuer Am Trauerberg in der Stadt Brandenburgs gesehen hat.

Oberstaatsanwalt macht Druck

Die vorsitzende Richterin Ulrike Phieler-Morbach und Oberstaatsanwalt Harald Feles werden wegen der Ausweichmanöver der Zeugin misstrauisch und haken nach. Sie erfahren, dass der Angeklagte die Zeugin wenige Tage vor der Verhandlung angerufen hat. „Wenn ich einen Arsch in der Hose habe, soll ich hinkommen“, gibt die Zeugin die Worte des Angeklagten am Telefon wieder.

Die junge arbeitslose Frau, der der Hotelchef mal mit Geld aus der Patsche geholfen hat, behauptet, sie habe in ihrem Handy geprüft, dass sie am 29. August 2017 mit dem BMW des Angeklagten in Kirchmöser gewesen sei. Sie erzählt noch ein bisschen weiter, ehe der Oberstaatsanwalt die Zügel anzieht.

Lügengeschichte fällt auseinander

Harald Feles kündigt der Zeugin an, dass er ihre vorläufige Festnahme wegen Verdunkelungsgefahr beantragen werde. Sodann würden sich zwei Wachtmeister um sie kümmern, während die Polizei mit einem entsprechenden Durchsuchungsbeschluss in ihre Wohnung geht, um das besagte Handy sicherzustellen und auszuwerten. Danach komme sie wieder frei.

Die überforderte Zeugin bricht in Tränen aus und räumt wenig später ihre Lügengeschichte ein, sodass sie straffrei bleiben wird. Den Besuch in Kirchmöser hat sie nur erfunden, dorthin ist sie an dem fraglichen Tag nicht mit dem BMW des Hoteldirektors gefahren.

Geld habe der Angeklagte ihr nicht angeboten für ihre Falschaussage, sondern nur gesagt, „dass ich mich scheiße verhalten würde, wenn ich nicht kommen würde.“ Denn sollte sie keine Aussage machen, komme ihn das teuer zu stehen.

Holzdiebstahl eingestanden

Wenig später erlässt die Potsdamer Strafkammer auf Feles’ Antrag hin einen Haftbefehl gegen den Bad Belziger Hotelgeschäftsführer wegen Anstiftung zur Falschaussage und damit wegen Verdunkelungsgefahr. Der Haftbefehl wird so lange nicht vollstreckt, wie der Angeklagte keinen Kontakt mehr aufnimmt zu Zeugen in diesem Verfahren.

Der Prozess wird fortgesetzt. Der Angeklagte muss mit einem zusätzlichen Verfahren wegen Anstiftung zur Falschaussage rechnen. Im laufenden Prozess hat er einen dritten Anklagevorwurf eingeräumt, den Diebstahl von größeren Mengen Holzbohlen von einer Baustelle.

