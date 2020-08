Brandenburg/H

Der Hänger mit Stroh vor dem Gollwitzer Erdeloch hat das Zeug zu einem echten Dauerbrenner. Inzwischen kümmern sich auch schon die Gerichte um das Fahrzeug auf dem Weg zur Badestelle: das Verwaltungsgericht Potsdam und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Besagter Anhänger versperrt seit Wochen den Weg zur Badestelle. Die Stadt hatte daher am 9. Juli angeordnet, das Fahrzeug sofort zu entfernen. Dagegen wehrt sich der Eigentümer des öffentlichen Weges, der Badestelle und des Anhängers gerichtlich.

Beseitigung zu Recht verfügt

In der vergangenen Woche hat Eigentümer Artur Heldt in einer Wurfsendung an die Gollwitzer Haushalte seine Sicht des Rechtsstreits mit der Stadt dargelegt. In seinem Schreiben an die Gollwitzer triumphiert er, wenn er schreibt: „Der Hänger kann bleiben wo er ist.“

Diese Aussage ist zumindest gewagt, wie ein Blick in den Beschluss des Verwaltungsrichters zeigt. Er schreibt nach zusammenfassender Prüfung der Sach- und Rechtslage, dass die Stadt Brandenburg/Havel „die Beseitigung des in Rede stehenden Anhängers zu Recht verfügt hat“.

Die Voraussetzungen für den Erlass der naturschutzrechtlichen Beseitigungsverfügung dürften nach Aktenlage gegeben sein. Darüber wird endgültig aber erst später entschieden.

Hängepartie

Der Verwaltungsrichter findet die Entfernung des Anhängers also grundsätzlich zwar richtig. Er moniert gleichwohl, dass die Stadt nicht ausreichend begründet habe, warum ihre Verfügung sofort vollzogen werden muss. Daher darf der Hänger fürs Erste bleiben, wo er ist.

Wie lange dieser Sachstand gelten wird, lässt sich schwer sagen. Denn das Brandenburger Rathaus hat am Mittwoch Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht eingelegt.

Stadt will Zugang frei halten

„Die Stadt setzt auch weiterhin alles daran, den Zugang zur Badestelle im Rahmen des rechtlich möglichen freizuhalten“, versichert Rathaussprecher Jan Penkawa und bekräftigt die Botschaft von Oberbürgermeister Steffen Scheller: freier Zugang für alle zum Erdeloch.

Ortsvorsteherin Nicole Näther ( SPD) möchte sich nicht zu dem Rechtsstreit äußern. Sie sei der Stadtverwaltung aber dankbar, dass sie „so angemessen und bürgerfreundlich handelt“.

Von Jürgen Lauterbach