Golzow

Das mit dem Berufswunsch Eisverkäuferin ist nichts geworden und auch mit der Medizin hat es nicht geklappt. Wenn allerdings die steile, politische Karriere unerwartet enden sollte, hat Manja Schüle noch ein Ass im Ärmel. Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) präsentierte sich jetzt bestens präpariert und mit losem Mundwerk als Moderatorin eines Gesprächsabend im Golzower Zickengang. (Alles zur Landratswahl in PM)

Gut gemachte Dauerwerbesendung

Was auf den ersten Blick aussah wie ein Abklatsch des beliebten Late-Night-Talks „Inas Nacht“ (Jazz, Publikum, Bier, Essen, Talk und Klamauk in einer kleinen Kneipe) entpuppte sich bei genauem Hinhören und -Sehen als ziemlich brillant gemachte Dauerwerbesendung für den SPD-Landratskandidaten Marko Köhler.

Der teilte mit Schüle und dem Gastronom Jens Beiler den Tisch, die Mikros und den Abend. Marco Köhler, früher Polizist, ist das, was man einen seriösen, nachdenklichen und vorsichtigen Politiker und Amtsdirektor nennt, der jetzt mit dem Landratsposten nach den Sternen greift. So einer wird zwar sagen, dass er mit seiner Frau – auch eine Polizistin – und in einem ausgebauten Kuhstall wohnt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht sagen wird er, was nun seine Freunde im Rund erzählen: Dass nämlich da, wo früher die Kühe standen, jetzt die Bullen wohnen. So etwas passt aber in ein lustiges Talkformat. Schüle und Beiler mühen sich redlich und meistens mit Erfolg, das Gespräch locker über die Bühne gehen zu lassen und mit Köhler dennoch auch Ecksteine einer künftigen Politik für den Landkreis Potsdam-Mittelmark zu skizzieren.

Mit dem Gesicht zu den Menschen: Politik und Wahlkampf dürfen auch mal Spaß machen. Quelle: Benno Rougk

Das ist nicht immer ganz einfach, denn die Wachstumsschmerzen des Landkreises auf der einen, der Verlust der Kultur, der Einkaufsmöglichkeiten und der Dorfkneipen und die fehlende Verkehrsinfrastruktur auf der anderen Seite stellen den Landkreis PM vor Probleme, die man vor Jahren noch nicht kannte.

Selbst auf die Schippe genommen

Doch Beiler und Schüle geben Köhler gekonnt Stichworte ohne plump zu wirken. Manche davon nimmt der Kandidat auf. Wenn beispielsweise Manja Schüle zu einer phrasenreichen Politikerrede ansetzt, die Loriot kaum schöner gemacht hätte, um sich dann erst vor Lachen zu kugeln und dann das Politik-Sprech bitter zu sezieren („Wir wollen Politik für die Menschen machen. Mein Gott, ich bin doch auch ein Mensch. Wir stehen da doch nicht drüber.“) Ja, dann merkt auch Marco Köhler, wie weit sich Politik manchmal von den Menschen entfernt, weil sie sich nicht mehr genug erklärt und oft intransparent ist.

Die Corona-regeln wurden eingehalten und dennoch konnte mit Spaß und Ernst einen gelungenen Abend gemeinsam erleben. Quelle: Benno Rougk

Das will er als Landrat ändern und spart bei seinen Vorstellungen für seine Zukunft als Landrat nicht mit subtiler Kritik an der Arbeit der Vorgänger, die ja auch das SPD-Parteibuch trugen. Dann verspricht Köhler schon mal, Mitarbeiter zu loben, wenn sie Fehler machen.

Das klingt gut und gibt viel Applaus des geladenen, SPD-dominierten Publikums. Zumal ja klar ist, worum es geht: Hin zu mehr Eigenverantwortung und Agilität bei den 1000 Mitarbeitern der Landratsverwaltung; mehr Mut, zu entscheiden und nicht zu verhindern – im Wissen darum – hinter dir steht ein Landrat, der dich auch bei Fehlern schützt.

Drängende Probleme im Landkreis

Das Thema der Zukunft ist für Marko Köhler: „Bezahlbares Wohnen!“ Die Grundstücks- und die Baupreise explodieren. Der Druck aus der Hauptstadt auf das Umland wächst. Allein für 20 Millionen Euro werden derzeit in seinem Amt Brück Schulen und Kitas gebaut. Das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange und gleichzeitig gibt es Fleckchen im Landkreis, wo die Zeit stehen blieb.

Jens Beiler sehnt sich nach mehr Kultur. Köhler und er kennen sich gut. Der Kandidat hat sogar früh ein Bild von Multitalent Beiler gekauft. Eine Depeche-Mode-Poster musste dafür weichen. Die Kultur, das wird schnell klar, hat bei Marco Köhler noch nicht die oberste Priorität. Aber Beiler und Schüle – da sind sie sich einig – werden ihm da schon auf die Sprünge helfen, wenn er denn Landrat wird.

Mehr Beigeordnete geplant

Er werde gute Leute brauchen, sagt Köhler. Und: Das Beispiel Brandenburg an der Havel – dort sucht der Oberbürgermeister gerade drei neue Beigeordnete – gefalle ihm: Politische Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen, mehr Leute für eine gemeinsame Politik ins Boot zu holen. „Führen auf Augenhöhe“, das sei was ihm vorschwebe.

Ist Marco Köhler ein Hurrikane oder ein laues Lüftchen?, will Manja Schüle wissen. Da ist er wieder, der Polizist und Politiker, der nichts versprechen will, was er nicht hält: „Ein bisschen beides!“ Manja Schüle verdreht die Augen. Was für ein Tier er sein möchte? Köhler windet sich. Warum? Beim Bier, die Kamera ist aus und der Mitschnitt soll bald im Internet erscheinen, sagt er locker zur MAZ: „Natürlich wäre ich unser Kater. Hunde haben Herrchen. Katzen haben Personal.“

Werbung für Politik

Es geht schon lustig zu im Zickengang: Manja Schüle hält das Schlusswort: „Schwarze wollen wir im Landratsamt nicht“, sagt sie. Und schiebt nach einer Pause nach: „Wir wollen einen Roten von der SPD.“ Man darf gespannt sein, wie der Wähler am 6. Februar (Wie kann man einen Wahltermin eigentlich so unglücklich legen?) entscheiden. Werbung für Politik ganz allgemein war der Abend im Zickengang auf jeden Fall.

Von Benno Rougk