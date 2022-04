Golzow

Nils Wolf (19) und Christoph Hübener (19) toben sich am Kickertisch aus. Andere klönen auf dem nagelneuen Sofa. In der bestens ausgestatteten Küche verkaufen Julia Stolle (21) und Henrike Zobel (20) Käsekuchen und Bienenstich. Draußen wird bei Musik und Bier gegrillt. Die Stimmung ist gut in der Bergstraße. Denn Golzow hat endlich wieder einen Jugendklub. Das rund 100 Quadratmeter große Gebäude war in den vergangenen Monaten komplett durchsaniert und mit neuem Mobiliar ausgestattet worden.

Am Wochenende wurde in Golzow die Übergabe des sanierten Jugendklubs gefeiert. Julia Stolle (l.) und Henrike Zobel betreuten das Kuchenbuffet. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Eigentlich sollte längst Eröffnung sein, doch Corona hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichteten Nils und Christoph vom Golzower Klubrat. Der Kfz-Mechatroniker und der Schüler haben aktuell die Schlüsselgewalt über die kommunale Immobile, für die sich vielleicht eines Tages ein Verein bildet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Doch ganz so weit sind wir noch nicht. Auch zu festen Öffnungszeiten müssen wir uns erst hinarbeiten. Es läuft ja alles ehrenamtlich“, erklärten die beiden Betreuer. Da Haus stand viele Jahre leer, zuvor waren dort zwei Wohnungen und auch einmal eine Zahnarztpraxis untergebracht.

Golzower und Gäste

Angestoßen hatte die Jugendklub-Initiative vor zwei Jahren die Jugendkoordinatorin des Amtes Brück, Wenke Hanack. Sie hatte in einem Projekt die Golzower Jungen und Mädchen befragt, was sich diese für ihren Ort wünschten. Von der neuen Begegnungsstätte hat nicht nur der Nachwuchs aus der eigenen Gemeinde etwas. Neben dem harten Kern von bis zu 20 Golzower Besuchern sind auch regelmäßig junge Gäste aus den Nachbardörfern zu Gast. Jederzeit Zutritt haben die ukrainischen Flüchtlingsfamilien, die seit wenigen Tagen die von der Dorfgemeinschaft renovierten vier Wohnungen im hinteren Haus bewohnen.

Eine Großspende von Stefan Zangen hat die Sanierung des Jugendklubs möglich gemacht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zufrieden mit dem Ergebnis der Sanierung unter der Flagge des Planungsbüros Enzmann ist auch Stefan Zangen (76). Der in Berlin lebende Senior und Unternehmer ist der Stifter von rund 130 000 Euro. Mit dem Geld konnte das Vorhaben überhaupt erst realisiert werden. Es reicht sogar noch für die Gestaltung der Außenanlagen. „Ich habe das große Glück begütert zu sein. Daran möchte ich gerne andere Menschen teilhaben lassen“, sagte Zangen der MAZ. Er hatte bereits die Neuausstattung eines Fachkabinetts für Naturwissenschaften in der Golzower Grundschule finanziert. Natürlich hat Zangen eine besondere Beziehung zu Golzow.

Am Wochenende in Hammerdamm

Genauer gesagt zum nicht weit entfernten Vorwerk Hammerdamm, das wegen seiner Gebäude aus Raseneisenstein unter Denkmalschutz steht. 1937 ließ der Großvater von Zangen, der einst Generaldirektor bei Mannesmann war, ein Teil des Ensembles zu einem Jagdsitz ausbauen. Sein Enkel Stefan machte vor einigen Jahren daraus ein Wochenend-Refugium. Seither unterstützt der rüstige Senior gemeinnützige Projekte in Golzow.

Auch Landrat Marko Köhler (M.) schaute im sanierten Golzower Jugendklub vorbei. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Für die Gemeinde ein Glücksfall. Denn aus unserer angespannten Haushaltskasse wäre die Sanierung nicht finanzierbar gewesen“, so Bürgermeister Ralf Werner. Auch Landrat Marko Köhler (SPD) stattete dem Golzower Jugendklub bei der Eröffnung einen spontanen Besuch ab, um den jungen Leuten eine gute Zeit in ihrem Domizil zu wünschen. Noch vor zwei Wochen war Köhler Amtsdirektor des Amtes Brück, zu dem auch Golzow gehört.

Von Frank Bürstenbinder