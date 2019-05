Brandenburg/H

Ob die Initiative etwas mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun hat, mag dahingestellt sein. Jedenfalls kümmern sich Lokalpolitiker wieder einmal um das Thema Graffiti einerseits, Hauswandschmierereien andererseits.

Die SPD-Fraktion hat sechs Ideen für legales Sprayen, von denen das Rathaus fünf für unrealistisch hält. Die FDP wiederum will fünf eigene Großflächenplakate für legales Graffiti freigeben. Der Reihe nach.

Zur Galerie Die SPD hat sich bei Jugendlichen umgehört und sechs Vorschläge gehört, welche großen Wandflächen in Brandenburg/Havel sich für Graffiti eignen würden. Die FDP stellt eigene Großflächen zur Verfügung.

SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser berichtet, dass sich junge Leute an ihre Fraktion gewandt hätten zum Thema „Vorhalten von legalen Graffitiflächen in unserer Stadt“. Denn in Brandenburg/Havel stünden nicht ausreichend offizielle und legale Flächen zur Verfügung.

Sechs Vorschläge von Jugendlichen

Die Jugendliche haben laut Kornmesser Vorschläge gemacht, welche Wandflächen in der Stadt sie womöglich legal künstlerisch nutzen könnten. Doch fünf der sechs Vorschläge weist die Stadtverwaltung zurück.

1. Aussichtsreich wäre die Kletterwand des Clubs am Turm (CaT) am Trauerberg. Sie wird aktuell nicht genutzt, weil der TÜV fehlt und kein Mitarbeiter der Caritas einen Kletterschein hat. „Für eine Nutzung als Graffitifläche wäre an sich nichts weiter erforderlich“, teilt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) mit. Der Träger müsste natürlich einverstanden sein.

2. Die Begrenzungsmauer des ZF Getriebewerks in der Caasmanstraße bietet 52 Mauerplatten auf einer Gesamtlänge von 128 Metern. Das Rathaus geht weiterhin davon aus, dass der Eigentümer kein Interesse hat, auch weil er den gestalterischen Inhalt nicht beeinflussen könne.

Landesbetrieb dagegen

3. Auf der gut zugänglichen Brücke an der Überführungsstraße Magdeburger Straße auf Höhe des Finanzamts finden sich bereits vereinzelt Werke von Künstlern. Doch laut Scheller lehnt, der Träger der Baulast, also der Landesbetrieb, jegliche Gestaltung ab. Ein Farbauftrag würde die Begutachtung und Sichtprüfung verhindern.

4. In der Einsteinstraße steht eine rund 500 Meter lange Wand; die Kommune könnte sie laut Kornmesser von Gestrüpp befreien. Wie bei ZF erkennt die Verwaltung auch dort kein Interesse des Eigentümers an einer künstlerischen Gestaltung.

Andere Pläne für Kartonfabrik

5. Die alte Kartonfabrik an der Bauhofstraße bietet eine große öffentliche Fläche. Das Gemäuer ließe sich aufbereiten. Für Scheller nur eine theoretische Option, denn nach seiner Kenntnis strebt der Eigentümer die Beräumung und Neuentwicklung des Areals an – bekanntlich für einen Bio-Supermarkt.

6. Zum Grundstück der Brandenburger Bank im Stadtteil Nord gehört, so die SPD, eine Altindustrieanlage mit einer gut sichtbaren und nutzbaren Außenfläche. Doch dort läuft derzeit eine Altlastensanierung, der Abriss von Altsubstanz wird. Scheller: „Das Gelände ist daher auch wegen bestehender Verkehrssicherungspflichten nicht frei zugänglich.“

Die FDP verzichtet im Wahlkampf auf Großplakate. Sie will stattdessen an den genehmigten Standorten fünf USB-Platten aufstellen, die außer einem kleinen FDP-Logo frei zur Gestaltung für legales Graffiti sind.

Laut Marco Puhlmann wird die Aktion von Streetart-Künstler Mirco Stielow unterstützt, damit Brandenburger Künstler „sich ausprobieren“ können.

Die Szene kann, so hofft der Liberale Herbert Nowotny, den Brandenburgern zeigen, dass sie legalen Flächen gegenüber aufgeschlossen ist, und die Verantwortlichen animieren, mehr davon zur Verfügung zu stellen.

Nowotny sieht das „Experiment“ nicht ohne Risiko, aber den Versuch wert. „Wir strecken die Hand aus und wollen zeigen: Gemeinsam schaffen wir Flächen für Jugendkultur, dafür muss dann das illegale Graffiti spürbar zurückgehen“. Der erste Prototyp ist fertig, die Standorte werden noch bekannt gegeben.

Graffiti-Kataster der FDP

Die FDP hatte vor einigen Wochen mit einem „Graffiti-Kataster“ deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sei, „die zunehmende Verschmutzung der Innenstadt durch illegale Schmierereien hinzunehmen“.

Mittlerweile enthalte das Kataster ungefähr 450 Einträge. Die FDP will es aber nicht veröffentlichen, um „die Rachegelüste in der Szene nicht noch anzustacheln“,wie Nowotny erklärt.

Von Jürgen Lauterbach