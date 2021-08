Brandenburg/H

Die weltweit aktive Umweltschutzorganisation Greenpeace prangert die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) aus Brandenburg an der Havel an, und zwar als „klimaskeptische Querschießerin“, die dem Klimanotstand mit Spott und Hohn begegne.

Greenpeace hat in jüngster Vergangenheit ein Dossier mit 31 Porträts unter der Überschrift „Wir haben verhindert“ veröffentlicht. Porträtiert werden dort die laut Greenpeace „31 schlimmsten Klimabremser der Großen Koalition“, darunter 28 Christ- und drei Sozialdemokraten.

Greenpeace zufolge zeigt die eigene Analyse, wie Politiker und Politikerinnen der Großen Koalition im Bund in den vergangenen Jahren „den Klimaschutz in Deutschland verwässert und blockiert haben“.

Zu den prominenten Köpfen auf dieser Liste gehören die Christdemokraten Angela Merkel, Julia Klöckner und Armin Laschet, die CSU-Politiker Horst Seehofer und Markus Söder sowie die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten der Länder Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg, Dietmar Woidke und Manuela Schwesig.

Von 60 auf 31 Klimabremser reduziert

„Wir hatten ursprünglich 60 Klimabremser ausgemacht und diese große Menge dann auf die 31 genannten schlimmsten Klimapolitiker/innen der Großen Koalition eingedampft“, berichtet Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler.

Dietlind Tiemann taucht in der Porträtsammlung erst relativ weit hinten auf in der Kategorie „Klimaskeptische Querschießer/innen“. Die Überschrift lautet „Spott und Hohn für Klimanotstand“. Die Brandenburgerin, seit 2017 Bundestagsabgeordnete und Mitglied in den Ausschüssen für Bildung und für Finanzen, sei „keine Fachpolitikerin“, heißt es.

Wenn Tiemann für ihre Partei eine Klimapolitik „mit Augenmaß und Nachhaltigkeit“ fordert, die „immer im nationalen aber ganz besonders im internationalen Maßstab betrachtet werden“ müsse, lasse das die Leser etwas ratlos mit der Frage zurück, was sie damit meinen könnte.

Klimanotstand und so ein Schnullifax

Welche Klimapolitik sie nicht will, sei hingegen unmissverständlich. Greenpeace: „Zusammen mit sechs weiteren CDU-Abgeordneten stimmte die 65-Jährige im Dezember 2019 gegen das Klimapaket der Großen Koalition. Tiemann stimmte ebenso gegen das verschärfte Klimaschutzgesetz, welches nach dem Verfassungsgerichtsurteil angepasst wurde.“

Die Umweltschützer greifen zudem ein Zitat auf, das sie der MAZ entnommen haben. Wörtlich heißt es in dem Greenpeace-Dossier: „Nachdem die Stadtverordneten in Potsdam den Klimanotstand für die Kommune ausgerufen hatten, spöttelte Tiemann, ,Klimanotstand und so ein Schnullifax’ würden die Entwicklung der hiesigen Wirtschaft nur behindern.

Die Hamburger greifen Tiemann zudem indirekt an, weil sie dem wertkonservativen Berliner Kreis der Union angehöre. Denn dessen klimapolitisches Positionspapier bestreitet, so Greenpeace, eine „solitäre Rolle des Treibhauseffekts“ und sehe eine „moralische Erpressung“ durch die Klimaforschung.

Auch Saskia Ludwig auf Greenpeace-Liste

„Ich bin nicht klimaskeptisch“, versichert Dietlind Tiemann der MAZ auf Anfrage und ergänzt: „Ich stehe aber einer Politik kritisch gegenüber, die ein Thema zur Absolutheit erklärt.“

Die aus Potsdam-Mittelmark stammende Saskia Ludwig (CDU) ist auf der Greenpeace-Liste ebenfalls vertreten, wie Tiemann als „querschießende Klimaskeptikerin. Unter der Überschrift „Als Rechtsaußen gegen Scholz und Baerbock“ lastet Greenpeace der Potsdamer Direktkandidatin Saskia Ludwig an, dass sie zusammen mit Jens Koeppen, Sylvia Pantel und Veronika Bellmann „zum Quartett der Klimaschutz-Verweigerer in der CDU“ gehöre.

Als einzige Abgeordnete der Großen Koalition hätten diese vier gegen den Kohleausstieg und gegen das Klimapaket gestimmt.

Von Jürgen Lauterbach