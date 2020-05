Grenzpolizei ließ flüchtigen Messerangreifer aus Brandenburg einfach passieren

Brandenburg/H

Das Entsetzen in Brandenburg an der Havel über die brutale Tat ist auch Tage nach dem schlimmen Messerangriff im Stadtteil Görden groß. Und noch immer gibt es viele ungeklärte Fragen.

Das Wichtigste zuerst: Der Zustand des Opfers hat sich bis zum Freitag nicht verschlechtert, die Frau ist außer Lebensgefahr. Zu den Geschehnissen vom Dienstag konnte sie allerdings noch immer nicht befragt werden. Laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann in Potsdam ist sie noch immer nicht vernehmungsfähig.

Mutmaßlicher Täter befindet sich noch in Tschechien

Ihr Lebenspartner, der so brutal auf sie einstach, befindet sich weiterhin in tschechischem Gewahrsam. Auch er konnte deshalb noch nicht zum Tattag und seinen Motiven befragt werden. Ob sich die 35-Jährige von dem afghanischen Staatsbürger trennen wollte und das der Auslöser für die abscheuliche Tat war, bleibt unklar. Ermittelt wird deshalb vorerst weiterhin zu einem versuchten Mord. Oberstaatsanwalt Lehmann: „Solange wir mit den beiden nicht sprechen können, ändert sich daran auch nichts.“

Wilfried Lehmann ist leitender Staatsanwalt in Potsdam. Quelle: privat

Bis der Tatverdächtige zurück in Deutschland ist, kann es indes noch dauern. In Fällen wie diesen wird laut Lehmann automatisch ein Auslieferungsverfahren in Gang gesetzt. EU-intern sei dieses zwar standardisiert. Wie lange es dauert, sei aber nicht seriös abzuschätzen. Denn der Tatverdächtige hat grundsätzlich das Recht, gegen eine Auslieferung Einspruch einzulegen. Tut er das, kann sich das Prozedere noch eine ganze Weile hinziehen.

Verfehlungen der Grenzbeamten werden aufgearbeitet

Eine ganz andere Frage lautet, wie es sein kann, dass der flüchtige Mann in seinem Peugeot am Dienstag um 17.48 Uhr ungehindert die Grenze überqueren konnte. Von der Bundespolizei wurde er jedenfalls nicht gestoppt. Erst die tschechischen Grenzer überprüften ihn zwar routinemäßig bei der Einreise, sie ließen den 32-Jährigen mit seinem kleinen Sohn auf dem Rücksitz aber passieren. Wie das geschehen konnte, wird nun von der Generalinspektion der tschechischen Sicherheitskräfte (GIBS), einer Art Aufsichtsbehörde, untersucht.

Fahndung traf zu spät an der Grenze ein

Es war wohl purer Zufall, dass der Mann es nach Tschechien schaffte. Offiziellen Angaben der tschechischen Polizei zufolge überquerte er den Grenzübergang Breitenau/ Krásný Les um 17.48 Uhr. Der internationale Fahndungsaufruf sei erst nach 18 Uhr eingetroffen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichten-Website Tag24. Ganz aus dem Schneider sind die tschechischen Behörden damit aber nicht. Denn im Zuge der aktuell geltenden Einreisebeschränkungen darf nur durchgelassen werden, wer eine Aufenthaltsgenehmigung für das Land besitzt, dort nachweislich Geschäfte führt oder an einer tschechischen Uni studiert. Nicht eine dieser Vorgaben dürfte der aus Brandenburg kommende Mann erfüllt haben.

Noor B. hat am Dienstag, 5. Mai, seine Partnerin in Brandenburg an der Havel brutal mit einem Messer attackiert. Quelle: privat

Gestoppt wurde der Flüchtige schließlich durch eine Polizeisperre um 19.06 Uhr auf der Autobahn von Prag nach Brünn. Die Strecke von der Grenze bis zum Ort der Festnahme, für die ein durchschnittlicher Autofahrer laut Google Maps zwei Stunden benötigt, legte der Tatverdächtige demnach in 78 Minuten zurück. Es ist wahrscheinlich, dass die Tschechen ihn nach Übermittlung des internationalen Fahndungsaufrufes auch aufgrund seiner sportlichen Fahrweise schnell ins Visier nehmen und die spektakuläre Festnahme auf der Autobahn D1 vorbereiten konnten.

Mehrere Polizeiautos wurden dazu quer über die Fahrbahn postiert, ein Hubschrauber kreiste über der Szenerie. Als der Peugeot mit Brandenburger Kennzeichen sich schließlich näherte und der Mann erkannte, dass seine Flucht beendet war, ließ er sich ohne großen Widerstand auf dem Asphalt festnehmen. Das belegt ein von den tschechischen Einsatzkräften auf der Videoplattform YouTube veröffentlichtes Video einer Helmkamera. Der Zugriff selbst dauerte demnach nur wenige Sekunden, schnell war der hochgefährliche Messerangreifer zu Boden gedrückt und fixiert.

Bei der Festnahme weint das Kind auf dem Rücksitz

In dem rund dreiminütigen Clip ist nach der Festnahme vor allem das Kleinkind zu sehen, das zumindest körperlich an diesem schlimmen Tag wohl keinen Schaden genommen hat. In kurzen Hosen und mit nackten Füßen saß der einjährige Junge dort in seinem Kindersitz und weinte. Die Polizisten kümmerten sich sofort um das Kind, umhüllten es mit einer Wolldecke und gaben ihm sein Kuscheltier in die Hand.

Der Flüchtige hatte seinen Sohn im Auto. Gleich nach der Festnahme des Mannes kümmerten sich Polizisten um den Jungen. Quelle: Screenshot/Tschechische Polizei

MAZ-Informationen zufolge ist der mutmaßliche Angreifer zwar der biologische Vater des Jungen, das alleinige Sorgerecht liegt aber beim Opfer, der Mutter. In dem Fall käme zu möglichen anderen Anklagepunkten ein weiterer hinzu – internationale Kindesentführung.

