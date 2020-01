Grips-Theater überzeugt in Brandenburg

Brandenburg

Stille. 30 Sekunden vergehen und es bleibt mucksmäuschenstill. Das Stück läuft schon eine aufregende halbe Stunde. Nun sitzen zwei dunkelhäutige Schauspieler am Rand der Bühne und schauen ins Publikum. Kein Laut ist zu hören, was umso mehr verwundert wenn man bedenkt, dass es gut 300 Schüler sind, die am Mittwochvormittag im Brandenburger Theater sitzen.

Publikum ist gebannt

Doch das junge Publikum ist gefesselt. Von einem Stück, dass das Berliner Grips-Theater hier an zwei Tagen auf die Bühne bringt und damit beweist, dass Theater mit kontroversen, aktuellen Bezügen auch heute und auch mit jungen Leuten hervorragend funktionieren kann. Wenn es gut, wenn es professionell gemacht ist.

Wie fühlt man sich, wenn man ankommt und doch nicht gewollt ist? Quelle: Grips-Theater

„Ankommen ist WLAN“ heißt der Name des Stückes, den ältere Menschen womöglich nicht sofort verstehen. Der aber für Jugendliche und ihre Eltern eine Binse ist. Ohne Wlan, kein Netflix, kein Whatsapp. Ohne Handy und Mobilfunk kein Kontakt in die Heimat. Es geht um Flucht, es geht um Ankommen, um Jugend, um Akzeptanz, um Träume um Respekt.

Collage aus vielen Kunstrichtungen

Erst Dunkelheit, dann Stille, dann gellender Lärm. Grelles Licht aus Taschenlampen leuchtet zu Beginn ins Publikum – Szenen der Angst auf der Flucht. Das ist der Beginn einer aus acht Szenen bestehenden Show, die als Mix aus Rap, Klassik, Rockmusik, Tanz, Schauspiel, Beatboxing und Videokunst das Publikum von Beginn an in den Bann zieht.

„Ich nehm das, ich nehm das! Ich nehm deinen guten deutschen Pass!“ rappen Matondo und Nina, während sie gleichzeitig von der Bühne herab Pässe verteilen, die sich als Liederhefte mit den Texten des Programms entpuppen.

Recherche in Uganda

Wie ist es, wenn man als junger Mensch vor Krieg und Armut flieht, wenn man die Familien zurück lässt, die Mutter, den Bruder? Wohin mit der Angst und der Frage: Wohin gehöre ich? Der Rapper Matondo Castlo, der Tänzer Robert Ssempijja, Beatboxer Moses Mukalazi und die Schauspielerin Nina Reithmeier nehmen sich all dieser Fragen an und werden dabei vom Gitarristen Michael Brandt und der Multi-Instrumentalistin Öz Kaveller unterstützt.

Laut und mit sattem Sound ging das Programm über die Bühne. Quelle: Brandenburger Theater

Das ist kein Theater, wie man es sonst in Brandenburg erlebt: Hier geht es laut zu, hier wird gerappt und gerockt und hier werden Botschaften vermittelt. Aber ohne Zeigefinger und ohne auf jede Frage eine abschließende Antwort zu haben. Denn was wissen wir von Flucht und Vertreibung und ihren Gründen?

Zweisprachige Produktion

Obwohl wir doch glauben, es gäbe in Deutschland eine Flüchtlingskrise: Eine Flüchtlingskrise erlebt Uganda. Dorthin ist das Theaterteam gereist und hat in Lagern mit Zehntausenden Flüchtlingen erlebt, was Ankommen bedeutet. Aus der Recherchereise in Afrika ist ein Deutsch-Ugandisches Kunstprojekt entstanden, dass über ganz viele Kunstrichtungen versucht hat, Antworten zu geben. Die Produktion, die in deutsch und englische gesprochen oder über Untertitel übersetzt wird, ist eine Collage, von der man sich wünscht, sie würde nicht schon nach einer Stunde enden.

Stille. Fragezeichen in der Luft. Die Suche nach Antworten auf Seiten der Künstler und des Publikums. Quelle: Grips-Theater

Ist es möglich, nach einer Flucht als menschliches Wesen anzukommen? Ohne Geschlecht, Hautfarbe und ohne diskriminierende Strukturen? Die drei dunkelhäutigen Männer und die Schauspielerin versuchen über Tanz, Gesang und Dialoge sich von Rollen- und Denkmustern zu lösen und wechseln dabei oft in sekundenschnelle zwischen Geschlechtern, Albernheit, Wut und Tragik.

Lustig und tragisch

Das ist atemberaubend und lässt das Thema in seiner Bedeutung stetig wachsen. Wenn aus Nina Anin wird, also aus dem Mädchen ein Junge oder wenn aus den drei Männern plötzlich die Sängerinnen der Suprimes in engen Glitzerkleidern und auf Stöckelschuhen werden, dann ist das auf den ersten Blick lustig und ein Lacher. Der bleibt im Hals stecken, wenn man weiß, dass in einem Land wie Uganda, das weltweit nach der Türkei die meisten Flüchtlinge aufnimmt, Homosexualität verboten ist und schwer bestraft wird.

Das junge Publikum feiert das multinationale Ensemble nach dem Auftritt mit stehenden Ovationen und lässt die Künstler nicht ohne Zugabe von der Bühne. Nach einer kurzen Pause stellen sich die Künstler den Fragen des jungen Publikums.

Spannende Fragerunde

Auch der Musikdramaturg Thomas Keller stellt sich den Fragen und ordnet das Stück zurückhaltend für die Schüler zwischen 11 und 18 Jahren ein. Zumal – auch wenn klar wird, dass die Flüchtlinge in Berlin angekommen sind – nicht immer deutlich wird, wo das Stück gerade spielt und in genau welcher Zeit. Die wird allein dadurch eingeschränkt, dass es schon Handys gibt – und eben WLAN.

Wie die meisten Fragen und der lange Applaus des jungen Publikums zeigen, haben die Grips-Leute mit ihrem Konzept den Nerv der Jugend getroffen und ihnen Werte wie Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit im Umgang mit Flüchtlingen nahe gebracht und zum Nachdenken angeregt.

Letzte Vorstellung

Auch wenn sich angesichts des globalen Problems der Flucht die Idee, dass jeder der kommt auch bleiben kann, nicht realisieren lassen wird, regt das Stück doch zur Diskussion an. Was sollte man sich mehr wünschen, von gut gemachtem Theater? Es ist bedauerlich, dass das am Mittwoch die letzte Aufführung des Stückes war. Das Projekt ist abgespielt und erlebte in Brandenburg an der Havel seine letzte, gefeierte Vorstellung.

Von Benno Rougk